Guy Beckers en ZVK Eisden-Dorp winnen derby tegen FULL Hasselt: “Enorm strijdershart stuwt ons naar zege en de leidersplaats”

ZVK Eisden-Dorp is de nieuwe leider in de hoogste reeks van het Futsal. Het team van coach Guy Beckers won de midweekderby tegen FULL Hasselt met 4-5 en klimt hiermee naar een voorlopige eerste plaats in de klassering. Met veel strijdlust en knap countervoetbal sloegen de Maaslanders meteen een kloof die ze niet meer uit handen gaven. Al was Hasselt in de ultieme slotfase nog dicht bij de gelijkmaker.

In een druk bijgewoonde derby nam ZVK Eisden-Dorp een blitse start. Peulen (2x) en Janssens zorgden nog voor het kwartier voor een 0-3 kloof. Een wilskrachtig Eisden hanteerde hun gevreesd countervoetbal en sloeg genadeloos toe. Hasselt herpakte zich, maar uitblinker Benneth Vaelen kon telkens de aandringende thuisploeg terugwijzen. Met vliegende keeper El Ghaadaoui in een hoofdrol sloop Hasselt nadien nog dichterbij en kregen de toeschouwers nog een prangende slotfase aangeboden. Eisdens doelman Dries Lahraoui hield zijn team evenwel overeind. Eisden-Dorp was met 9 op 12 aan feesten toe, terwijl Hasselt nood heeft aan een serieuze inhaalbeweging.

Dorpsploeg wint in grootstad Hasselt

Met de winst in de vooruitgeschoven competitiewedstrijd tegen Hasselt pakt ZVK Eisden-Dorp voorlopig de leiding in de klassering. Een prestatie die zelfs coach Guy Beckers nooit had durven verhopen. “We hebben deze zege verdiend, al kon het in de slotfase nog alle kanten uit”, genoot Eisdens coach Guy Beckers na afloop. “Een dikke pluim voor mijn spelers die met veel wilskracht bijzonder efficiënt toesloegen. Elke doelkans was in de aanvangsfase raak. Zij leefden echt naar deze derby toe. Bijwijlen waren ze zelfs over gemotiveerd en heb ik hen moeten temperen. Ik ben dan ook enorm trots om zo’n ploeg te mogen leiden. Het dorpsploegje uit Eisden dat in de grote stad Hasselt komt winnen. En dat met een team dat honderd procent Limburgs getint is en waarvan de helft van de spelers uit de eigen jeugdopleiding komt. Top is dat. We gaan met die eerste plaats niet zweven. Onze doelstelling was zo snel mogelijk het behoud verzekeren. Dat blijft zo”, aldus een tevreden Guy Beckers.

Hasselt te laat wakker

Na de winst tegen Moeskroen hoopte Hasselttrainer Petros Papanicolaou opnieuw op een overwinning. Dit lukte niet. Zijn team liet zich in de openingsfase verrassen. “Eisden heeft deze zege niet gestolen. Ze hebben gestreden vanaf de eerste minuut, terwijl wij te laat wakker werden”, gaf Papanicolaou eerlijk toe. “In de tweede helft hebben we druk op hun helft gezet, maar bij de eerste kans van Eisden werd het meteen 2-5. Hasselt is pas echt gaan dreigen met El Ghaadaoui als vliegende keeper. We verkleinden de kloof tot één doelpunt. Het kon toen nog alle kanten uit. Eisdens goalie Dries Lahraoui hield zijn team evenwel met enkele mooie reddingen overeind. Met 3op 12 blijven we beneden de verwachtingen en missen we onze start. Maar we zijn niet alleen. Alle ploegen klitten zowat bij elkaar. Na de wedstrijd tegen Topsport Antwerpen treffen we ploegen tegen wie we punten moeten pakken. De druk wordt groter, maar misschien is dat precies wat we nodig hebben om het beste uit onszelf te halen”, besluit de Hasseltse coach.

Doelpunten: 5' en 9' Peulen (0-1 en 0-2), 13' Janssens (0-3), 14' Sleypen (1-3), 14' Vaelen (1-4), 15' Laghzaoui (2-4), 29' Vaelen (2-5), 35' Vanderheyden (3-5), 39' Van Kort (4-5).