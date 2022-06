Guust De Smul en Lotte Claes kleuren tot duatlon omgevormde Watermolentriatlon: “Winst doet deugd”

Duatlon/TriatlonDoordat er in de zwemzone een zeldzame watervogel was aangetroffen, moesten de organisatoren van de Watermolentriatlon in Hamme, één van de oudste triatlons van ons land, noodgedwongen omvormen tot een duatlon. Toch verschenen heel wat toppers aan de start en dat zorgde voor een mooie wedstrijd. Asperling Guust De Smul rekende bij de mannen af met Limburger Jasper Philippe. Bij de vrouwen kregen we een stevige solo van de voormalige Wase wielrenster Lotte Claes.

Over de omvorming tot duatlon is al heel wat inkt gevloeid. De zogenaamde Woudaap, een zeldzame vogelsoort die bedreigd is en niet mag gestoord worden in het broedseizoen, werd immers nooit in de Oude Durme gezien. Een medewerker van Natuur en Bos hoorde enkel de roep van de vogel en sloeg alarm. De gemeente zette nog wel het licht op groen voor een triatlon, maar de organisatoren wilden geen risico nemen en vormden de oudste triatlon van het land voor het tweede jaar op rij om tot een duatlon. Vorig jaar stak immers de slechte waterkwaliteit stokken in de wielen, nu was het een zeldzame vogelsoort.

Guust De Smul kreeg in de eerste loopproef nog het gezelschap van Wazo De Rouck, Sergio Strollo, Jasper Philippe, Jelle De Wispealere en Raf D’Hoore, maar eens op de fiets kreeg de duatlontopper alleen nog de jonge Lommelaar Jasper Philippe met zich mee. In het tweede lopen was Guust De Smul een klasse te sterk. Hij won de run-bike-run in Hamme in 1u35’14 met ruim anderhalve minuut voorsprong op Jasper Philippe. De verrassende Sergio Strollo van RCBT werd derde op 1’50. “Een eerste seizoenszege die deugd doet en me vertrouwen geeft om volgende week in Kortrijk de strijd aan te gaan met kersvers wereldkampioen Thibaut De Smet in de Lotto Series in Kortrijk”, aldus de Asperling na afloop.

Vrouwen

Bij de vrouwen verscheen voormalig duatlontopper Lotte Claes eerder verrassend aan de start. Claes legt zich immers sinds dit seizoen enkel nog toe op het wielrennen, maar aangezien haar ploeg met heel wat afwezigheden kampt en ze daardoor forfait moesten geven voor een klimkoers, koos Claes nog eens voor een duatlon. Verleerd is de Waaslandse vriendin van Jan Petralia de multisport nog niet, want de verpleegster in AZ Sint-Jan Brugge domineerde de wedstrijd van start tot finish. Op meer dan negen minuten werd Lore Philippe tweede. Sandy Janssen pakte de derde plaats. Maithé Rivera, vriendin van presentator Sean Dhondt, hield met een knappe vijfde plaats de lokale eer hoog.