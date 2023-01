Guus Vandekerckhove (Wetteren) optimistisch voor herstart bij U23 Cercle Brugge: “We houden het goede gevoel van voor de winterstop vast”

voetbal tweede nationale AFC Wetteren hervat zaterdagavond de competitie met een stevige opdracht in Ruddervoorde. Guus Vandekerckhove is nog steeds vol vertrouwen na de stuntzege tegen leider Eendracht Aalst, net voor de winterstop.

Dankzij een 3-1-overwinning tegen Eendracht Aalst trok RFC Wetteren met de glimlach én een twaalfde plaats de winterstop in. “Dat was een heel mooi resultaat”, aldus Guus Vandekerckhove, tegen Aalst nog goed voor een doelpunt. “Zeker toen we achteraf ook de uitslagen van onze concurrenten zagen.”

“De competitiestart verliep stroef en de ploeg draaide niet echt. De laatste maanden ging het al de goeie kant uit en pakten we 15 op 27. Die lijn willen we zeker doortrekken. Als we een ratio van één zege per twee wedstrijden kunnen doortrekken, moet het mogelijk zijn om rond die twaalfde plaats te eindigen. Veel wil dat nu nog niet zeggen, want de voorlaatste telt maar drie punten minder.”

Knokken

Zaterdagavond nemen de middenvelder en zijn ploegmaats het tegen Jong Cercle op. Als de U23 van ‘De Vereniging’ hun twee inhaalwedstrijden winnen staan zij tussen de titelfavorieten. “Het is duidelijk dat we hen niet mogen onderschatten, ook al weten we nog niet tegen wie we spelen. Er zijn al meerdere ploegen die hun beklag deden over Cercle’s mogelijkheid om spelers van de A-kern te gebruiken.”

“Ergens kan ik dat wel begrijpen, al zal het niet zo’n groot verschil maken. De jongens van de U23 zelf voetballen ook niet voor niets bij de reserves van een profclub. Waarschijnlijk zijn zij soms gretiger dan de A-kernspelers die met tegenzin moeten afzakken. Wij houden alleszins het goede gevoel van voor de winterstop vast. Als wij moeten knokken, zijn we op ons best.”

Beste seizoen

Met zes goals uit veertien duels is de middenvelder topschutter bij Wetteren. “Ik kan echt niet klagen. Ik miste enkele weken door een blessure, maar sta anders altijd in de ploeg. Na de overstap van derde naar tweede moet ik daar heel tevreden mee zijn. Qua scorend vermogen is het zelfs mijn beste seizoen in nationaal voetbal. Het zou heel erg mooi zijn als ik er de komende maanden nog eens zes kan maken.”

Bij zijn transfer vorige zomer tekende Vandekerckhove meteen voor twee jaar. Voor volgend seizoen liggen ondertussen ook Bram Van Laere, Quintijn Steelant, Timon Van Caelenberg, Yenten Van Hoecke, Quinten Boudry, Sami Lamrani en Kay De Caigny vast. Sietse Vispoel, Salah Dib en Cédric Mitu verlengden tot midden 2025 en Jonas Heymans speelt ook de komende drie seizoenen voor de Leeuwen.

