Guus Vandekerckhove (FC Wetteren) kijkt uit naar de competitiestart: “Meteen een derby tegen een ex-club”

Nog een vriendschappelijke wedstrijd en de voorbereiding zit erop voor RFC Wetteren. “We hopen alleszins dat we klaar zijn voor de competitiestart“, aldus Guus Vandekerckhove, die afgelopen zomer over kwam van SK Lochristi. “Op Berchem en de bekermatch tegen FCV Dender na speelden we vooral tegen ploegen uit lagere reeksen, maar we slaagden er telkens in het voetbal te brengen dat we willen.”

“Ook in de eerste helft tegen Dender lukte dat zeer goed. In de andere oefenwedstrijden scoorden we veel en kregen we er weinig tegen. Met momenteel slechts één of twee blessures zijn we er ook in geslaagd om de kern fit te houden.”

“Er is een bijna dubbele bezetting voor elke positie, waardoor er veel concurrentie is en er hard op training wordt gewerkt. Ook over de omkadering kunnen we zeker niet klagen. Tijdens de trainingen wordt alles met een hartslagmeter en gps-tracker geregistreerd. Als speler maak je dan automatisch zelf sneller de klik om er meer voor te doen.”

Middenmoot

Vandekerckhove kwam bij Wetteren in een fel verjongde kern terecht en is met zijn 28 al een van de ouderen van de groep. “Jonas Heymans is er 29 en er zijn er nog een paar van mijn leeftijd. De rest is veel jonger, maar ze hebben veel kwaliteit. Ik hoop dat ik hen met mijn ervaring in eerste provinciale en derde nationale wat kan bijbrengen.”

Behalve ervaring moet Vandekerckhove de Wetteraars ook loopvermogen en aanvallende stootkracht voorzien. Met twee doelpunten en een assist blikt de middenvelder ook individueel op een degelijke voorbereiding terug. “De coach speelt me als aanvallende middenvelder uit en vraagt me om beweeglijk te zijn, de ruimtes in te duiken, druk te zetten en voor doel te komen.”

“Op die manier kan ik mijn loopvermogen het best benutten en zo kwam ik vorig seizoen bij Lochristi aan negen goals en acht assists. Ook al speel ik nu een niveau hoger, zou het mooi zijn om in de buurt van die cijfers te komen. Als ploeg moeten we op de middenmoot durven mikken. Alleen maar beter willen doen dan vorig seizoen zou niet echt ambitieus zijn.”

Meteen ex-club

Volgende zaterdag start de competitie in tweede amateur A. Als Vandekerckhove in actie komt, maakt hij zijn competitiedebuut voor Wetteren meteen tegen ex-club Racing Gent. “Ik heb al niet zoveel ex-clubs, maar krijg meteen een derby tegen een ervan”, lacht Vandekerckhove. “Dat is iets om naar uit te kijken.”

“Racing zal opnieuw een sterke kern hebben samengesteld en heeft met Jannes Tant een goede coach die ik nog ken van mijn periode daar. We weten dat een goede start belangrijk is en voor beide ploegen ging die vorig seizoen nogal moeizaam. Racing Gent en Wetteren zullen allebei gebrand zijn om beter uit de startblokken te schieten.”

