Gunther Impens ziet FC Lebbeke ten onder gaan tegen Tongeren: “Gemakzucht kunnen we niet tolereren”

Na negenentwintig minuten stond FC Lebbeke al 0-4 in het krijt tegen Tongeren! Hoe kan men dan met een vinger wijzen naar de trainer? Dat lijkt men ook in Lebbeke te beseffen. Manager Gunther Impens is duidelijk. “Na drie minuten 0-1, na zeven minuten 0-2. Ik kan niet anders dan vaststellen dat we de start van de match compleet gemist hebben. Ik denk niet dat dit de fout van de trainer is. Wellicht zullen er al enkele kandidaat-overnemers in de tribune gezeten hebben. Daar hebben we op dit moment geen boodschap aan. Tom De Cock pakte vorig seizoen met deze ploeg drieënzestig punten en bezorgde ons de promotie. Iedereen was toen dik tevreden. Dat kan niet weg zijn na tien speeldagen.”

Gelaten groep

Gunther Impens beseft terecht dat de spelersgroep maar eens eerst voor de spiegel moet staan. “Als je tegen elf beloften het truitje nat maakt en toch verliest, vind ik dat eervol. Nu zag ik een gelaten groep met veel gemakzucht. Gemakzucht kunnen we niet tolereren. De spelersgroep mag zich dinsdag op training aan een gesprek verwachten. Er zijn geen excuses meer, tenzij dat ik wel beterschap zag in de tweede helft. Toen zag ik wel de juiste mentaliteit en dat bracht ons al terug tot 2-4. Op het einde was er van onze kant druk, maar Tongeren nam de laatste illusies weg met een wereldgoal van op de eigen helft van Berben.”

Bocholt

Zaterdag neemt FC Lebbeke het in eigen huis op tegen Bocholt. De Limburgers staan op de elfde plaats in de rangschikking. Gunther Impens verwacht een reactie. “Ik hoop dat de groep een en ander probeert recht te zetten. Paniek is en blijft een slechte raadgever. Die is er dus niet. We hebben het geluk dat momenteel nog veel ploegen in elkaars buurt staan. Met drie punten meer kan je al drie plaatsen stijgen. Daar moeten we dan maar werk van maken.”

Ploegen en doelpunten

Lebbeke : Aeyels, Sander De Coeyere, Van Damme, Monday Ajayi, Van Tricht, Van Gysel (13’ Lyase Genzego), Bourguignon, De Pauw, Loriers, Van De Velde, Liessens (46’ Van Landeghem).

Tongeren : Vandecaetsbeek, Dupain, Larondelle (46’ Geurts), Quinitiens, Vanderhoven, Voorjans, Mehanovic (88’ Callemin), Cilt (63’ Stassen), Kuchinska, Geenen (69’ Berben), Spaillier.

Doelpunten : 3’ en 7’ Mehanovic (0-1 en 0-2), 22’ Cilt (0-3), 29’ Voorjans (0-4), 60’ Van De Velde (1-4), 65’ Lyase Genzego (2-4), 76’ en 86’ Berben (2-5 en 2-6).

Geel : Lyase Genzego, Loriers, De Pauw, Spaillier, Vanderhoven.