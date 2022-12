Gunther Impens heeft contractbesprekingen bij FC Lebbeke aangevat: “We kijken ook al op langere termijn”

Nog gesprekken

Hoeven de niet genoemde spelers zich zorgen te maken over een contractverlenging? Gunther Impens weerlegt meteen. “We kunnen niet onmiddellijk met iedereen praten. In januari gaan de gesprekken gewoon verder. Geen zorgen dus. Ook met trainer Tom De Cock voeren we momenteel gesprekken. We zijn heel tevreden over zijn werk en zouden graag met hem verder in zee gaan. Ik zie dat wel goed komen. Volgens mij is die tevredenheid er bij beide partijen. Intussen speuren we ook naar versterking. Zeker in aanvallend opzicht mag de concurrentie groter zijn. Namen kan ik daar nog niet op kleven, maar we kijken naar versterkingen op het niveau van tweede amateur. Tijdens de mercato zal er bij ons niets veranderen. In de laatste twee matchen pakten we vier op zes. Dat was een heel positief signaal.”