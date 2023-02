Gunther Impens (FC Lebbeke) heeft plannen voor volgend seizoen klaar: “De nieuwe ploeg staat helemaal op papier”

Ofschoon de confrontatie met Beerschot zeer belangrijk is, kan men in Lebbeke niet enkel naar het heden kijken. Achter de schermen heeft de clubleiding de voorbije weken hard gewerkt om ook volgend seizoen een competitieve ploeg op de been te brengen.

Nieuwkomers

Tegenover de vertrekkers staan een aantal inkomende transfers. “De nieuwe ploeg staat helemaal op papier. Maxime Hillewaere (positie vijf of elf) en Branko Marmitte (positie tien) komen over van Eendracht Aalst. Klaas De Rock (positie negen) haalden we weg bij Londerzeel. Flankspeler Preben De Man komt nu nog uit voor Dikkelvenne. Verdedigende middenvelder Tom Vermeiren speelt momenteel in Nederland bij Hoek. Noah Eliko Eyenga wordt dan weer overgenomen van Wolvertem Merchtem. Er hebben nog zes nieuwkomers getekend, maar die spelers vroegen om hun naam nog niet bekend te maken. We zullen over een kern van achttien spelers beschikken. In principe is ons huiswerk helemaal rond, tenzij er alsnog een vertrekker zou zijn (Van Tricht of Lyase Genzego, red.).”