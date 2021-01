Gunther Impens en FC Lebbeke werken al volop naar volgend seizoen toe: “We zitten niet te wachten op een herstart”

VOETBAL DERDE NATIONALE AZoals bij de meeste clubs zien ze het ook bij FC Lebbeke niet zitten om de competitie binnenkort te hervatten. Het huiswerk naar volgend seizoen toe is bijna klaar. De spelers leveren twintig procent in. Neerinckx, Van Der Taelen en Kabera zoeken andere oorden op, trainer Casieris gaf aan te zullen vertrekken. En dus moet sportief manager Gunther Impens onder meer op zoek naar een nieuwe oefenmeester.

Vier wedstrijden werkten ze bij Lebbeke af in de jaargang 2020-2021. De ploeg van voorzitter Mergan staat op de tweede plaats in het klassement van derde nationale A, maar door corona wordt het waarschijnlijk een seizoen ‘nul’. En dat vinden ze in de Koning Albert 1-straat niet zo erg. “We zitten niet te wachten op een herstart van de competitie”, geeft Impens aan. “Het is niet realistisch wanneer de kleedkamers niet mogen gebruikt worden en wanneer de kantine dicht moet blijven. Het beste besluit van de Voetbalbond zal zijn om er volledig mee te stoppen en te focussen op het volgende seizoen.”

Drie vertrekkers

Impens nam intussen de tijd om de kern voor het volgende seizoen vast te leggen. “De meeste spelers blijven”, zegt hij. “Dat gebeurde in samenspraak met Sandy Casieris. Alleen vertrekt de trainer naar Dikkelvenne en moeten we op zoek naar een nieuwe T1. We wachten om die zoektocht te starten tot er een beslissing komt van de bond over een eventuele herstart van de competitie. Komt die er niet, dan hebben we iets meer tijd om een coach aan te stellen. Met het bestuur is ook het budget bekeken. Het besluit werd genomen dat de spelers twintig procent moeten inleveren. Enkel Levi Van Der Taelen, Robin Neerinckx en Kevin Kabera beslisten om niet te blijven.”

Drie nieuwe spelers werden aangetrokken, met dezelfde ambitie als voorheen. “In de top drie eindigen is nog steeds wat we willen. We hopen nu op een volledige opstart in juni”, zegt Impens nog. “De groep hangt duidelijk ook in coronatijden goed aan elkaar, de spelers zijn onderling bezig met toernooitjes padel te spelen. En dat is uiteraard goed voor het groepsgevoel. Maar het gevoel van het trainen in groep en van het spelen van wedstrijden ontbreekt bij iedereen, dus willen we graag wat vroeger aan het volgende seizoen beginnen. En deze jaargang laten voor wat het is.”