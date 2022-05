Gunther Gesquière en VC Ichtegem alsnog kampioen na dramatische ontknoping: “Droomscenario met een happy end”

voetbal vierde provinciale AZowel VC Ichtegem als VP Gits maakten op de laatste speeldag in vierde provinciale A nog kans op de titel, waarbij Gits, dat één punt voorsprong telde op Ichtegem, over de beste papieren beschikte. Gits verloor echte met 3-0 bij Beaufort Middelkerke, terwijl Ichtegem thuis geen problemen had met Bulskamp en de hekkensluiter met klinkende 5-1-cijfers een oplawaai verkocht. Zo claimt Ichtegem alsnog de oppergaai.

“Het is 17.30 uur en ik ben net met de fiets om mijn auto gegaan”, lacht de Ichtegemse T1 Gunther Gesquière ons toe, wanneer we hem maandagavond opbellen. “Het zegt iets over het feestje na de match, dat tot diep in de nacht duurde en waarna we met de taxi huiswaarts keerden. We hebben er enorm van genoten, dronken een pintje te veel en hebben maandag vooral uitgekaterd. Mijn vriendin heeft niet veel aan me gehad.” (lacht)

Het titelfeestje kwam er dan ook wat onverwachts, want Ichtegem had de situatie niet in eigen handen. Gits telde 70 punten na 29 matchen, Ichtegem telde er 69. “Dat was een teleurstelling, want we stonden vrijwel een heel seizoen lang aan de leiding, maar gaven onze goede uitgangspositie nog uit handen na enkele ongelukkige gelijkspelletjes”, vervolgt de oefenmeester. “Via mijn broer, die in Middelkerke langs de zijlijn stond, bleven we in contact met de wedstrijd van Gits. Zij mochten niet winnen, indien wij nog een kans wilden maken op de titel. Zo kregen we te horen dat ze 2-0-achterstonden aan de rust, terwijl wij al met een 4-1-voorsprong stonden te blinken. Toen het 3-0 werd aan de kust, konden we het feestje al ruiken. Het was een droomscenario met een happy end.”

People manager

Op basis van heel het seizoen vindt Gesquière Ichtegem dan ook de verdiende kampioen. “Voor Nieuwjaar waren wij echt uitmuntend”, vervolgt de coach. “Na de winterstop lieten we hier en daar wat steekjes vallen, maar uiteindelijk verloren we slechts twee keer. Kijk naar onze statistieken: we slikten slechts 22 tegentreffers in dertig matchen. Niemand van de concurrentie komt daarbij in de buurt. Voorts heeft de enorme samenhorigheid van de ploeg het verschil gemaakt. Ik voelde me vaak meer een ‘people manager’ dan een voetbaltrainer. Iedereen hier kan goed voetballen, zodat het belangrijk was om mijn spelers tevreden te houden en een goede uitleg te geven als er eens iemand anders de voorkeur kreeg in mijn basiselftal. We hebben een fantastische bende, met veel karaktertjes in de ploeg, maar we hebben het dit jaar schitterend werk geleverd op dat gebied.”

Onrecht is rechtgezet

Twee jaar geleden degradeerde Ichtegem uit derde provinciale, toen het seizoen omwille van corona vroegtijdig werd afgebroken. Ichtegem was nochtans bezig aan een sterke terugronde en had ook nog een gunstig programma in de laatste weken, om de degradatie alsnog af te wenden. “Het voelt nu wat aan alsof dat onrecht is rechtgezet. Voor het bestuur en de spelers is dit een opluchting en een beloning. Ichtegem is immers, met alle respect voor de ploegen in deze reeks, geen ploeg voor vierde provinciale. De kortste weg naar derde hebben we met deze titel ingeslagen. “

“Op twee spelers na, die stoppen met voetballen, blijft iedereen bij de club. Met vijf nieuwkomers hebben we ons huiswerk al gedaan. We sluiten deze week het seizoen af met een biertraining op vrijdag en een galamatch op zaterdag, waarbij we de vertrekkers bij de eerste ploeg en de reserven uitwuiven, gevolgd met een feestelijke barbecue”, besluit Gesquière met een grote glimlach.

Lees ook: meer provinciaal voetbal