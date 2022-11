Günther De Smet, nieuwe trainer LS Merendree: “Hier wacht mij een geweldige uitdaging”

“We hadden zeven kandidaten en hebben met twee van hen gepraat. We waren er vlug aan uit dat we met Günther De Smet iemand in huis halen die past bij het DNA van de club. Wij zijn een familieclub, maar eentje met veel passie en eentje dat kiest voor aanvallend en goed voetbal. Die passie vonden wij ook bij Günther weer. De Smet heeft ook het voordeel dat hij de reeks heel goed kent en naar de toekomst toe heel veel profielen kent en ons kan helpen bij de uitbouw van de club. Want laat ons duidelijk zijn: ambitie is er hier nog steeds in overvloed. De Smet heeft het voordeel dat hij kan starten bij een ploeg die het goed doet. We staan uiteindelijk op de vijfde plaats en willen die graag vast houden of nog verbeteren. En ik ben ervan overtuigd dat hij ook een goede tandem zal vormen met Peter Van Quaethem. Ook de spelersgroep reageerde heel positief. Onmiddellijk in het gareel, onmiddellijk klaar om verder te gaan met onze nieuwe T1.”