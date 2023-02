Günther De Smet (LS Merendree) voor duel tegen FC Lembeke: “Zeker niet uitbollen na het behalen van de periodetitel”

In mei doet LS Merendree een gooi naar de promotie naar eerste provinciale. Op de slotdag van de tweede periode deed het haasje over met FC Lembeke. En dit weekend zakt de speculoosploeg af naar LS Merendree. Is Merendree uitgeteld voor de titel? En blijft de ploeg een doel voor ogen houden? We vroegen aan coach Günther De Smet.

“Die titeldroom hebben we eigenlijk nooit gehad. Maar drie weken geleden keerden we terug tot op zes punten van leider Latem en zaten we echt wel ‘in the flow’. Dan volgde dat gelijkspel in de derby tegen Poesele, maar bleek dit voldoende om periodekampioen te worden. In Destelbergen hadden we een off-day, maar botsten we op een veel sterkere tegenstander. 4-0, de cijfers zijn duidelijk. Plots stonden we op elf punten en zijn we maar al te blij dat we dat eindrondeticket al op zak hebben.”

Vierde plaats

Eindronde binnen, uitgeteld voor de titel. Worden het de komende weken vooral wedstrijden om het prestige. “Neen, zo zie ik het niet. We willen zo dicht mogelijk bij die top drie blijven hangen en de huidige vierde plaats vast houden. Vanuit dat oogpunt is Lembeke een rechtstreeks concurrent. Geen makkelijke wedstrijd. Iedereen heeft de mond vol over spelers als Michiel Van Lerbeirghe, Mattice Dossche en Preben Lippens. Maar voeg daar ook maar de ervaring van jongens als Nico Blondeel en Steven De Clerck aan toe. Het zal ons niet beletten om vol voor de drie punten te gaan. Na het behalen van de periodetitel zullen we zeker niet uitbollen. We trainen trouwens nog steeds scherp.”

Eindronde

LS Merendree is al jaren een topper in tweede provinciale A, maar de verhoopte promotie bleef voorlopig uit. Kan de club dit jaar de stap wel zetten? “Misschien komt er dit jaar wel een extra stijger en stijgen de kansen daardoor wel wat, maar je staat met twaalf ploegen aan de start en moet je wat geluk hebben met de loting en met de vorm in die periode. Bij ons is de wil er wel en dat scheelt ook wel een slok op een borrel. Wij hebben wel een smalle kern en het zal vooral zaak worden om iedereen fit te krijgen in mei. Positief is dat Hamed Nabili opnieuw fit is na wat blessureleed. Naar volgend seizoen is de komst van Mathieu De Weirdt van eersteprovincialer Munkzwalm een goede zaak.”