Gunther De Smet: “Latem, Destelbergen en Maldegem zijn de titelfavorieten in tweede provinciale A”

Een paar dagen voor de competitiestart haalden we Gunther De Smet voor onze blocnote. De Smet was de voorbije jaren T1 bij ploegen als Aalter, Vurste-Semmerzake, Ursel en Adegem. Het provinciaal voetbal volgt hij op de voet en haast dagelijks is hij te vinden op een voetbalveld in het Meetjesland of in het Gentse. Hij geeft zijn mening over de sterkte van de ploegen in tweede provinciale A en we waren vooral benieuwd wie hij als titelfavoriet naar voor schuift.

“Wat mij betreft is er geen uitgesproken titelfavorieten. Ploegen als Latem, Destelbergen en Maldegem geef ik het meeste kans om de titel te mogen vieren. Latem zag ik tegen Houtvenne aan het werk en ik was heel positief verrast. Coach Christophe Van Heyste wou vooral speler die de mouwen opsloofden en dat is er aan te zien. Een sterk geheel, veel duelkracht, grinta, ze zullen rekening met hen moeten houden. Destelbergen kan natuurlijk niet ontbreken in het lijstje van titelfavorieten. Vorig jaar net naast de titel gepakt en de honger daar blijft groot. Vorig seizoen vonden ze 81 keer de weg naar het doel en ik voorspel nu ook weer een karrenvracht doelpunten. Isci en Fordjour zijn schitterende spelers op het middenveld en met Olivier Speltdooren hebben ze er nog een ‘dikke’ voetballer bij. Voor de positie van flankaanvaller is Wesley Basyn zeker een aanwinst. Het wordt niet evident om hen van de titel te houden. Om Maldegem kan je ook niet heen. Met Tom Persan hebben ze een schitterende goalgetter in huis en met Sander Willemarck en Rob Baecke op de flanken heeft hij ook schitterende foeriers. Met Arne De Smet haalde het nog een extra klasbak in huis en ik verwacht dat ook zijn een rol zullen spelen in de titelstrijd.”

Challengers

Vorig seizoen waren Destelbergen en Maldegem ook de topfavorieten. Finaal ging Kleit met het been lopen. Zit er opnieuw een verrassing aan te komen? “Dan kan die misschien wel van Zeveren Sportief komen. Vorig jaar toch de nummer drie na Borsbeke en Sottegem. Heel veel loopvermogen, heel veel grinta en scorend vermogen en hun 82-37-doelpuntensaldo van vorig jaar zegt ook wel iets. Merendree kan ook die derde hond worden. Een stugge ploeg die in zijn sterkste bezetting naast de drie toppers mag staan. En met Kurt Mertens haalden ze wel een trainer in huis die wel het maximum uit die ploeg zal halen. Lembeke is een ploeg die ook kan verrassen. Ik zag ze in het begin van de voorbereiding en daar zag ik veel jonge gasten met kwaliteiten. Hun kern is dus zeker breed en zij kunnen best ver raken. Poesele is wat mij betreft geen titelkandidaat, maar top vijf moet er wel in zitten. Ze hebben zich behoorlijk goed versterkt.”

Ruime middenmoot

In deze reeks dromen ze quasi allemaal luidop van de top vijf. Maar wie gaat zich moeten verzoenen met een plaatsje in de middenmoot. “Sint-Laureins zal dicht aanleunen bij de subtop maar ik zie hen eerder pakweg zesde of zevende eindigen. Vorig jaar slikten ze 59 doelpunten en ik vermoed dat ze nog steeds wat kwetsbaar achterin zijn. Ik zag ze met ruime cijfers winnen op VC Zwijnaarde, 0-6 werd het, maar ze gaven heel wat kansen weg. VSV Gent is wat mij betreft ook een middenmoter. Vorig jaar pakten ze 70 punten en scoorden ze 92 keer, maar ik vermoed toch dat dit eerder een ploeg is voor de rechterkolom. SK Bellem staat een stuk verder dan vorig seizoen en met een 3-4-zege op het veld van Dendermonde in de Hofman cup zetten ze dat wel wat in de verf. Zeker op hun kleine veld zullen veel ploegen het moeilijk hebben. FC Meetjesland begon niet overtuigend aan de voorbereiding, maar herpakte zich prima. Toch denk ik dat ze niet voldoende gewapend zijn om bovenin mee te doen. Hetzelfde verhaal bij SK Lovendegem. Zij proberen al een paar jaar vruchteloos de aansluiting met de subtop te maken, maar daar slagen ze niet in. Al is het op zich wel een mooie club. FC Assenede ken ik minder goed. Het vertrek van spelers als Stef Vereecke en Mathies Gijssels vind ik wel een sportieve aderlating. Ik verwacht dan ook niet dat zij rijp zijn voor top vijf. FC Sleidinge zie ik ook eerder in de middenmoot bivakkeren. Zij verliezen door het vertrek van Frederik Van Wynsberghe en Joey Van Holderbeke toch een pak kwaliteit.”

Moeilijk

De Smet vermoedt dat het niveauverschil tussen de ploegen klein is. Het is wellicht geen verrassing dat hij vermoedt dat twee ploegen die via de eindronde promoveerden voor een moeilijk seizoen staan. “Ik heb natuurlijk nog steeds heel veel sympathie voor mijn ex-ploeg Ursel. Met Lucas Van De Walle (Sint-Laureins) hebben ze er een speler bij die wel voor wat extra scorend vermogen zorgt en ook Milan Gillewy (Dosko Kanegem) is door zijn duelkracht én voetballend vermogen wel een aanwinst. Ik denk wel dat ze het mij niet kwalijk zullen nemen als ik voorspel dat ze voor een moeilijk seizoen staan. Hetzelfde bij Knesselare. Geen onaardige ploeg met wat leuke profielen. Kesteloot die toch als aanvallende middenvelder voor een meerwaarde kan zorgen en voorin een sneltrein die Daan Hooreweghe heet. En Tiemen Dancet vind ik ook wel een speler die me bekoort. Maar ik vermoed dat zij vooral hopen uit de gevarenzone te blijven. En voor alle duidelijkheid: ik wens iedereen het allerbeste in het nieuwe seizoen.”