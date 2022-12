Gunther Bockstal maakt tussentijdse evaluatie van VK Liedekerke: “We hadden iets meer verwacht, maar we hebben blijkbaar meer tijd nodig”

Voorzitter Gunther Bockstal maakt na zestien wedstrijden een tussentijds rapport op. Gedelibereerd op basis van goed gedrag? “We begonnen goed aan het seizoen. De eerste vijf competitiematchen werden allemaal gewonnen. Dat scherpte de verwachtingen nog meer aan. Nadien kenden we een terugval. We verloren enkele keren ongelukkig punten. In het spel zelf brachten we soms iets te weinig. We hadden iets meer verwacht, maar we hebben blijkbaar meer tijd nodig. In het tussenseizoen trokken we dertien nieuwkomers aan. De club was aan een vernieuwing toe. Het inpassen van zo een groot aantal doe je niet in één dag. We zijn tevreden over de nieuwe gezichten. Op hun inzet, beleving en respect naar de club toe kan ik niets aanmerken. In augustus gingen we ervan uit dat we zouden meestrijden met de top vijf in de reeks. Die ambities hebben we een beetje bijgesteld, maar uiteindelijk blijft het met onze huidige zesde plaats wel mogelijk.”