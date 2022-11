Gunter Gesquière en Ichtegem niet ontevreden na eerste periode: “We hoeven niet achterom te kijken”

“Na onze titel in vierde provinciale zitten we opnieuw op onze plaats in derde provinciale”, laat de coach ons weten. “Er is hier meer tegenstand, meer gevaar op stilstaande fases en foutjes worden sneller afgestraft, maar we voelen ons hier thuis. Met vijftien punten uit tien matchen zijn we mee met de hoop en moeten we niet naar beneden kijken. Dat is onze doelstelling in ons eerste seizoen hogerop: rustig onze wedstrijden kunnen afwerken, zonder druk om punten te pakken.”

De geel-blauwe formatie pakte afgelopen weekend de volle buit met een 0-1-zege op Sporting Keiem. “Ondanks een moeilijk bespeelbaar en klein veld speelden we voetbaltechnisch een van onze betere eerste helften van het seizoen”, vervolgt Gesquière. “Laurens Capelle zette ons op voorsprong. Keiem dreigde met enkele lange ballen, maar we hielden stand. Met nog twee ballen tegen de lat vergaten we de score zelf uit te diepen.”

Samenhorigheid

Ichtegem is een ervaren ploeg die met heel wat dertigers speelt. “Mijn jongens zijn inderdaad niet meer van de jongste”, lacht Gesquière voort. “Ze hebben meer recuperatietijd nodig en het resulteert vaak in kleine blessures. Ik heb dit seizoen nog geen enkele keer twee weken op rij met dezelfde elf kunnen starten. Gelukkig hebben we kwaliteit genoeg om die afwezigen op te vangen, maar als coach werk je toch graag met een typeploeg. Zo hebben we dan ook al enkele puntjes laten liggen, met onder meer een gemiste strafschop tegen Gits en enkele cadeautjes die we achterin weggaven. Maar ik kan mijn jongens niets verwijten. Ze zetten zich maximaal in op training en komen ook naast het veld goed met elkaar overeen. Zo vierden we afgelopen weekend onze overwinning in Keiem met een feestje in de Place2Party in Torhout. Samenhorigheid is misschien wel onze grootste troef”, besluit de coach, die dit weekend Proven op bezoek ziet komen.

