Gullegem strikt Mathieu van der Poel en Tom Pidcock: “Geen reden om over deelnemersveld te klagen”

In tegenstelling tot Ardooie en Otegem, ook organisatoren van crossen buiten één van de klassementen, hield de Hexia Cyclocross in Gullegem stand. “Een hele rompslomp om dit klaar te krijgen”, geeft voorzitter Stijn Tant toe. “Je hebt overal alcoholgel nodig, je moet mondmaskers hebben en circa negentig medewerkers moeten op Covid-19 worden getest. Dat laatste is een extra kost. We hebben gekozen voor sneltesten die we de avond voor de wedstrijd lieten uitvoeren. Mijn test is alvast negatief.”

Cant versus Vas?

Wat positief is. Gezien Gullegem geprangd zit tussen de Grote Prijs Sven Nys in Baal, gewonnen door de wereldkampioen, en de vierde Wereldbekermanche zondag in Hulst is voorzitter Tant toch tevreden over de samenstelling van het deelnemersveld van beide crossen. Bij de vrouwen topt Belgisch kampioene Sanne Cant de inschrijvingslijst. Zij neemt het op tegen de jonge Hongaarse kampioene Kata Blanka Vas (woensdag winnares in Bredene), de Britse Anna Kay, de Française Marion Norbert Riberolle en het Nederlandse duo Aniek Van Alphen en Inge Van Der Heijden. “Ik verwacht in Gullegem een duel tussen Vas en Cant, net als woensdag in Bredene”, voorspelt voorzitter Tant. “Ons parcours is, ondanks de vele regen de voorbije week, goed berijdbaar. De modderstroken zijn beperkt tot twee. Ik vermoed dat de deelnemers dit verwachten van een losse cross. We hebben ook uitgekeken waar we tijdens de parcoursbouw zwaar materiaal inzetten.”