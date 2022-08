Guillaume Seye wint Memorial Danny Jonckheere: “Toch een heel klein beetje revanche voor het BK”

Louwrence Schotte, Quinten Saintobin, Marvin Tasset, Dahlslett, Thomas De Pestel, Seye, Gerben Kuypers, Miguel Ladang en de Fransman Baptiste Bernard sloegen na een dik uur koers de handen in elkaar. “In die vlucht had ik al gezien dat die Noor heel sterk was”, vertelde Seye.

Dahlslett ging alleen op avontuur. Z’n ploegmaat De Pestel sloot met Obie Vidts aan. En in de negende van dertien ronden pikten ook Seye, Dejaegher, Kuypers, de Nederlander Janne Dorenbos en Benjamin Verraes bij het trio aan. Lorenz Van de Wynckele probeerde in z’n eentje naar de acht leiders te rijden, kwam tot op een tiental seconden, maar viel terug naar het peloton. In de slotronde ging het voor Vidts te snel. De Pestel en Kuypers – zowel Mysenlan-PXL Carpets-Quality Renovatie als Team Metalced hadden in de kopgroep twee vertegenwoordigers – probeerden het maar werden gegrepen.

Niet traag na zware koers

“Toen ik de Noor zag springen besefte ik dat ik snel moest reageren”, aldus Seye. “Heel nipt kreeg ik het gaatje op hem dicht. Ik heb alles moeten geven om aan zijn wiel te komen. Hij probeerde mij nog eens te lossen, maar dat lukte niet. Ik besefte dat ik hem zelf niet zou kunnen afgooien. Dus moest ik het in de sprint proberen. Ben blij dat dit gelukt is. Ik weet dat ik na een zware wedstrijd niet traag ben. Neen, dit jaar is het niet de eerste keer dat ik in de sprint win. Ook in St-Jozef-Londerzeel haalde ik het in een spurt met drie.”

Voor de pion van Team Metalced is winst in de Memorial Danny Jonckheere sportieve weerwraak voor het BK zondag in St-Lievens-Houtem. “In de finale was ik mee, maar ik kwam tekort”, gaf de tweevoudige Belgisch kampioen tijdrijden toe. “Door een letsel aan de schouder, opgelopen tijdens de verkenning van het BK tijdrijden, was ik een tijdje out. Richting het BK op de weg heb ik veel gekoerst. Dat volstond niet om op het kampioenschap een hoofdrol te vertolken. Hier zat alles mee. De ploeg was sterk, dat gaf de nodige steun. Ik wist dat Gerben Kuypers in de finale zou afstoppen. En achter ons zaten nog eens twee ploegmaats die afstopten. Voor ons een perfecte namiddag.”