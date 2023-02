Guillaume Seye vertrouwd gezicht op podium Gent-Staden: “Hoop hier toch eens op één te staan”

Mathias Vanoverberghe en Ewout De Keyser waren in Gent-Staden de eerste aanvallers. Vrij snel reden zeven renners naar de twee vroege vluchters. “Toen dat groepje van zeven werd gevormd zat ik vooraan”, vertelde Seye na afloop. “Ik kon meegaan, maar vond het te vroeg. Even later had ik spijt dat ik was blijven zitten. Het peloton begon te lanterfanten, de negen vluchters liepen tot meer dan twee minuten uit. Dat begon wat spannend te worden. Dus ging ik zelf in de tegenaanval. Tom Timmermans glipte meteen mee. We lieten nog wat mannen aansluiten. Hoe meer volk hoe beter om het gat te overbruggen. Door die reactie kwamen we meteen een halve minuut dichter. Daarna ging het snel en sloten we voorin aan. We temporiseerden, maar ik voelde dat ik in die achtervolging een flinke cartouche verschoten had.”