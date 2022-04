Guillaume Seye toont zich in beker van België: “Tweede plaats moet ook geen gewoonte worden”

WielrennenWat hebben Staden, Wortegem-Petegem, Wemmel en Nieuwrode met elkaar gemeen? Antwoord: in die vier koersen strandde Guillaume Seye telkens op de tweede plaats. In drie van de vier gevallen ging het nochtans om een ‘topkoers met inhoud’. Op paasmaandag ging het in Nieuwrode om de eerste manche van de beker van België.

In Nieuwrode maakte Guillaume in de finale mee de koers. “Het parcours was niet echt selectief, al stond er soms wel wat tegenwind. Er was slechts één helling. Op de voorlaatste klim reden we daar met een vijfentwintigtal renners weg. Voordien waren er wel enkele pogingen geweest van vijf of tien renners, maar die droegen nooit echt ver. Het peloton was telkens bij de pinken. Het tempo lag ook hoog, we haalden een gemiddelde van bijna zesenveertig kilometer per uur. Het peloton zat ons op de hielen. Op het moment dat het dreigde aan te sluiten, koos ik opnieuw voor de aanval met Jonas Smet. Ik hoopte dertig seconden voorsprong te krijgen en dat lukte. Enkel Wesley Van Dyck en Victor Vercouillie kwamen nog aansluiten. Iedereen deed zijn deel van het werk, maar ik voelde wel aan dat Van Dyck misschien net iets sterker was. Op één kilometer probeerde ik tevergeefs nog eens solo weg te geraken. In de sprint stond er geen maat op Wesley Van Dyck.”

Eeuwige tweede?

De tweede plaats van Guillaume Seye lijkt dit seizoen geen toevalstreffer te zijn. In Gent-Standen en het provinciaal kampioenschap in Wemmel overkwam hem hetzelfde scenario. “Het is wat dubbel. Die tweede plaats moet geen gewoonte worden, ik zou graag opnieuw winnen. Anderzijds toont het natuurlijk wel aan dat ik steeds meespeel in de frontlinie. Conditioneel zit het dus goed. Ik verwacht dat de trein wel zal vertrekken, eens ik die eerste overwinning op zak zal hebben. Ik heb nu het voordeel dat ik als underdog in het peloton kan rijden. Met een provinciale trui rond de schouders was dat anders geweest (lacht).”

Druk programma

Guillaume Seye staat voor enkele drukke weken. “Zaterdag werk ik nog een kermiskoers af in Zele. Daags nadien start de ploeg in de GP Affligem, maar voor één keer moet ik passen. Mijn grootouders geven een feest en dat is belangrijker dan koersen. Nadien komen er enkele topwedstrijden aan. Voor de beker van België trekken we naar Zonhoven en Rochefort. In mei is er ook de Flèche du Sud. Dat is een rittenwedstrijd in het Groot-Hertogdom Luxemburg.”