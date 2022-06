Guillaume Seye is helemaal ingeburgerd in Vlaams-Brabant: “Zege in Londerzeel kwam op goed moment”

Wielrennen elite z/cVorig jaar verhuisde Guillaume Seye van Deinze naar Meise. De eliterenner zonder contract voelt zich intussen helemaal thuis in zijn nieuwe provincie. De voorbije maanden stond hij meermaals op het podium. In Londerzeel kon hij een eerste keer winnen. Nu focust Seye zich op het Belgisch kampioenschap tijdrijden.

In Londerzeel mocht Guillaume Seye een eerste keer de zegebloemen opeisen. In welke mate was het een thuiswedstrijd? “Dat valt goed mee. Officieel verhuisde ik vorige zomer, maar ik ken mijn vrouw al zes jaar. In die periode heb ik in de regio behoorlijk wat trainingskilometers afgewerkt. Bij de plaatselijke bakker gaat mijn naam al eens over de tong. (lacht) Eerder dit seizoen werd ik al tweede op het PK in Wemmel en vorig jaar won ik ook reeds in Merchtem. Dat waren ook al halve thuiskoersen.”

Londerzeel

In Londerzeel maakte Guillaume Seye mee de koers. “Na twintig kilometer reed ik met een groepje van acht weg en konden we een minuut voorsprong vergaren. Na negentig kilometer haalde het peloton ons in. Op zich begreep ik dat niet zo goed, want vooraan zat de vaart er wel degelijk in. In de finale konden Bart De Bondt en Ruben Cumps wegspringen. Pas op de twee kilometer van de finish kwam ik bij hen. Ik maakte er een lange sprint van en kon standhouden. Mijn twee metgezellen werden nog ingerekend.”

“De zege in Londerzeel kwam op een goed moment. Dit seizoen strandde ik al vijf keer op de tweede plaats. Nu pakte ik eindelijk de hoofdprijs. Ook voor mijn ploeg Metalced is dit leuk. Ik werd daar deze winter goed ontvangen en ben blij dat ik iets kan terugdoen.”

Nieuw doel

De komende dagen werkt Guillaume Seye enkele kermiskoersen af, maar de focus gaat al verder. “Half juni wordt in Gavere het Belgisch kampioenschap tijdrijden gereden. Vorig jaar werd ik Belgisch kampioen. Ik zou graag mijn titel verlengen, al weet ik dat de concurrentie paraat zal zijn. In eerste instantie verwacht ik Rutger Wouters, maar er kunnen nog kapers op de kust zijn. Bovendien wordt het BK in Gavere gereden. Ook dat wordt een halve thuiskoers, vermits mijn roots in het nabijgelegen Deinze liggen.”

Lees ook: meer wielrennen