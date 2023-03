Guillaume Seye is aan tweede seizoen bij Charlies Chocolate-Metalced begonnen: “Onze ploeg heeft meerdere speerpunten gekregen”

Guillaume Seye is aan zijn tweede campagne begonnen bij Charlies Chocolate-Metalced. “Ten opzichte van vorig seizoen is het team versterkt. Vorig jaar droegen Jérôme Baugnies en ik het gewicht van het team. Onze ploeg heeft nu meerdere speerpunten gekregen. Mannen als David Desmecht, Maarten Verheyen en Matthew Van Schoor zijn echte sterkhouders. We zijn met zijn vijven die een klus kunnen afmaken dit jaar.”

Sterk jaar

Vorig seizoen mocht Guillaume Seye negen keer het hoogste podium betreden. Toch blikt hij genuanceerd terug op de voorbije campagne. “Er waren vele hoogtepunten. Mijn val op het BK tijdrijden was tegelijk een hoogtepunt en een dieptepunt. Tijdens de verkenning werd ik aangereden door een wagen; een seingever stond niet op zijn plaats. Op een geleende fiets (ter beschikking gesteld door Quick.Step, red.) won ik toch het kampioenschap. Dat gebeurde uitgerekend in mijn oorspronkelijke thuisbasis Gavere. De keerzijde van de medaille kwam nadien. Mijn arm moest in een draagzak en ik was lange tijd buiten strijd. Gelukkig heb ik er nu een goede winter opzitten, beter dan vorig jaar. Ik ben in eigen land gebleven, zodat ik op het werk vrije dagen kon opsparen om in het seizoen op te gebruiken. Ik werk bij Rensol, een bedrijf gespecialiseerd in zonnepanelen. Het elektrische gedeelte is voor mij. Dezer dagen hebben we door de energiecrisis veel werk.”