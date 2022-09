Guillaume Seye behaalt in Eernegem zijn zevende seizoenszege: “Nieuw contract na goed seizoen is logisch”

In Eernegem mocht Guillaume Seye al voor de zevende keer dit seizoen het hoogste podium betreden. “Vroeg in de koers maakte ik me even zorgen, toen zeven renners wegreden. Daar waren toch enkele namen bij zoals Stijn De Bock en Julien Van Den Brande. Met een groep van achttien man zorgden we ervoor dat de voorsprong maximaal veertig seconden was. Op vijfentwintig kilometer van de finish kon ik finaal met twee kompanen aansluiten. In de laatste ronde was het een gokspel. De vele aanvalspogingen maakten het lastig om het overzicht te behouden. Op anderhalve kilometer van het einde heb ik dan zelf mijn aanval geplaatst. Uiteindelijk hield ik aan de meet drie seconden voorsprong over op Victor Vercouillie.”