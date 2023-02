Guillaume Hubert (KV Oostende) kijkt straks mee Charleroi in de ogen: “Blijven vechten tot laatste snik”

Hubert en Phillips hadden voor vorige zondag elk twaalf matchen gespeeld. Met die ene clean sheet van KVO dit seizoen en 23 tegengoals tegenover 31 had Hubert ook een statistisch voordeel op Phillips. “Zulte-Waregem was een zespuntenwedstrijd en dan is een puntendeling geen goed resultaat, zeker niet wanneer concurrenten Kortrijk en Eupen wél winnen”, blikt Hubert terug op de 1-1 van vorig weekend. “We moet er blijven in geloven en blijven vechten tot de laatste snik. Zes punten halen (eigenlijk zeven gelet op het doelsaldo, red.) uit negen matchen? Het kan. We moeten bijvoorbeeld ook nog naar Eupen. We gaan nu toch niet zomaar opgeven en thuis blijven, zeker? Ach, neen, hé. We moeten blijven een hechte groep vormen.”

Moeilijke situatie

Over z’n terugkeer kan Hubert niet anders dan tevreden zijn. “Gezien de moeilijke situatie waarin we ons bevinden, is het niet vanzelfsprekend om opnieuw onder de lat te staan. Je moet direct op de afspraak zijn. Ik hou er, ondanks het gelijkspel, toch een vrij goed gevoel aan over.” Dat was enkele maanden geleden wel anders. “Na de nederlaag thuis tegen Union vloog ik uit de ploeg. Ja, ik heb een uitleg gekregen van Yves (Vanderhaeghe, toenmalige trainer, red.). Neen, ik begreep die niet. Ik was de wedstrijden daarvoor best goed bezig en hield de ploeg meermaals in de match. Maar je moet je daarbij neerleggen. Kijk, ik wil er niet te veel over spreken, maar iets gelijkaardigs maakte ik vorig seizoen ook mee toen Kjell Scherpen me verving. Ik ben op training hard blijven werken en bleef m’n job doen om terug te kunnen keren. Ik ben altijd klaar om te spelen om m’n ploegmaats te helpen.”

Vanavond kijkt KVO Chaleroi in de ogen in wat nu écht wel de match van de laatste kans is. Hubert, geboren in de stad aan de Samber, stond vorige zomer nog op de radar van de Carolo’s. Hét moment om zich nog eens extra te smijten?