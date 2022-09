Guillaume Hubert en KV Oostende delven nipt het onderspit tegen Standard: “Het wordt wat frustrerend”

Voetbal Jupiler Pro LeagueEen vierde nederlaag op rij voor KV Oostende, zaterdag op Standard. Dat kwam even aan bij Yves Vanderhaeghe en zijn mannen, omdat de Kustboys best een aardige partij speelden en kansen genoeg hadden om minimaal een punt uit Sclessin mee te brengen. “Maar wie niet scoort, kan niet winnen”, moest de coach pijnlijk concluderen.

Met 6 punten op 21 bevindt Oostende zich ondertussen in het midden van het pelotonnetje teams op een zakdoek onderin. “In die degradatiezone sta je natuurlijk liever niet”, gaf Vanderhaeghe toe. “Maar we moeten de realiteit onder ogen zien. Diezelfde realiteit is echter dat het hier een dubbeltje op zijn kant was. Ik hoor Ronny Deila zeggen dat ze 25 minuten baas waren na de pauze. Ik vond de match van begin tot eind in evenwicht. Maar je koopt er niets voor.”

In een partij boordevol zuivere kansen was het een mirakel dat er uiteindelijk maar één doelpunt viel. Dat was ook de verdienste van de twee doelmannen. Met Arnaud Bodart stond de matchwinnaar bij de thuisploeg tussen de palen. “Ik heb er geen probleem mee om dat te erkennen”, sprak Guillaume Hubert na afloop.

Dat was overigens zowat een uur na affluiten, want Hubert werd uitgeloot om naar de dopingcontrole te gaan. Dat nam zoveel tijd in beslag dat de Oostendse doelman zelfs - met toestemming en onder het oog van de controleur - even naar de persruimte mocht komen, terwijl zijn ploegmaats op de bus de tijd zaten te doden. Ruim na middernacht konden ze de verre terugrit naar de kust aanvatten...

Dragus gefeliciteerd

Hubert had vooral Amallah en in het wedstrijdbegin de kwieke William Balikwisha (ooit zijn ploegmaat bij Cercle Brugge) de wanhoop nabij gebracht met goed vuistenwerk én een duik naar de benedenhoek. Tegen de knal in het dak van het doel van Denis Dragus was hij machteloos. “We zaten samen in de dopingcontrolekamer daarnet, ik heb hem gefeliciteerd”, zegt Hubert sportief. “Tja, elf tegengoals in zeven matchen, vier nederlagen na elkaar nu al, het wordt ietwat frustrerend. Ik was wel blij dat ik in dit stadion (Hubert debuteerde destijds bij Standard in de topklasse, red.) nog eens van deze unieke sfeer kon proeven. Nu moeten we zorgen dat we snel uit de onderste regionen weggeraken. Volgende week tegen Eupen is er een eerste kans. Ja, dan zal ik Bernd Storck terugzien én Lennert Moser, de keeper die de Duitser destijds naar Cercle Brugge haalde en waardoor ik toen naar de bank verhuisde. Maar revanchegevoelens koester ik niet. Voor mij wordt het een match als een andere, die ik absoluut wil winnen natuurlijk.”

