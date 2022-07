Guillaume Hellin speelt EK U21 op eigen club: “Met het hoofd omhoog richting de twee laatste poulematchen”

Een nederlaag in de openingsmatch van het EK U21 tegen Spanje stond niet meteen in het draaiboek van de Young Red Lions. Dinsdag wordt het meteen alles of niets in de tweede poulewedstrijd tegen Engeland. Dat beseft ook Guillaume Hellin, die het EK in het eigen Gentse huis hockeyt. “We kunnen alleen maar groeien in dit toernooi”, aldus Hellin.

Na twaalf minuten waren de Young Red Lions zondag op het EK U21 op Gantoise tegen Spanje op achtervolgen aangewezen. Andreas Rafi scoorde op strafcorner. Tobias Biekens bracht na een stroke België nog voor de pauze op gelijke hoogte, maar in de tweede helft liep het niet zoals gewenst voor de jonge Belgen. Twee gemiste strokes – één bij 1-2 en één bij 1-3 – brak de spelers van bondscoach Jeroen Baert zuur op. Uiteindelijk werd het nog 1-4. Aan het einde van de match speelden de Young Red Lions zonder keeper. “En dan kan het twee kanten opgaan”, aldus de 20-jarige Guillaume Hellin. “Jammer genoeg leverde het voor ons niets meer op. Spanje, dat over een uitstekende generatie beschikt, loopt graag met de bal en speelt zeer fysiek. Het feit dat Louis De Backer bij het begin van het tweede kwart geblesseerd uitviel was voor ons een domper. Louis is een belangrijke speler en wij moesten met vijftien veldspelers voort. Dat maakte het fysiek een pak zwaarder.”

Cruciaal tegen Engeland

Hellin beseft dat de Young Red Lions een stuk beter kunnen. “Het liep inderdaad wat stroef en onze passes kwamen niet altijd aan. Spanje bleek dan weer zeer efficiënt op strafcorner. Een tikkeltje stress zal bij deze eerste EK-match in eigen land wel meegespeeld hebben. Nu moeten we samenzitten, alles goed analyseren en met het hoofd omhoog de twee laatste poulematchen aanvatten. Alles kan nog in dit toernooi. Het klopt dat er in de match van dinsdag tegen Engeland nu wel extra druk op de ketel staat. We kennen dat team goed, we speelden er in de voorbereiding enkele keren tegen en we kunnen hen absoluut kloppen. Vanaf dinsdag moeten we laten zien tot wat we in staat zijn. In dit toernooi kunnen we alleen nog maar groeien.”

EK op thuisclub Gantoise

Spits Hellin is de enige speler van Gantoise in de kern van de Young Red Lions. “Voor het WK in november vorig jaar in India was ik reserve en dat was een ontgoocheling”, geeft Hellin toe. “In de aanval is het immers opboksen tegen een pak sterke jonge Lions. Door het missen van het WK, kijk ik al acht maanden heel hard naar dit toernooi uit. Het is voor mij fantastisch om dit EK in een geweldige sfeer op eigen terrein te spelen. In de kleedkamer kan ik gewoon aan de locker met mijn eigen naam plaatsnemen (lacht). Maar belangrijk is dat niet, we moeten ons nu vooral heel goed klaarstomen voor die cruciale match van dinsdag.”