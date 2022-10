Guillaume Devacht (Eendracht Wervik) terug in de basis tegen zijn ex-ploeg SV Anzegem: “We werden weer niet beloond voor ons harde werk op training”

voetbal tweede nationale B Geert Emmerechts stapt op als coach van Berchem Sport, T2 Nico Van Uytsel neemt over: “We verwachten een reactie van de spelers”

Geert Emmerechts is niet langer coach van tweedenationaler Berchem Sport. De 54-jarige Vilvoordenaar (ex-Anderlecht en Legia Warschau) keerde in 2020 terug naar het Rooi nadat hij er in 2017 ook al eens vier maanden aan de slag was, maar deelde dinsdagavond aan het bestuur mee dat er een einde komt aan de huidige samenwerking. Toeval of niet, Emmerechts nam de beslissing in de nasleep van de zware 6-0nederlaag van afgelopen weekend bij Lyra-Lierse.

28 oktober