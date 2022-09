Guillaume De Schryver en Lierse kijken uit naar bezoek aan de Freethiel

T2 Jan Schoefs (Belisia) blikt vooruit naar de topper op Cappellen: “Er zijn geen gemakkelij­ke wedstrij­den en deze al zeker niet”

Het gelijkspel op de openingsspeeldag tegen Hasselt, zorgde bij Belisia aanvankelijk voor wat vertwijfeling. Ten onrechte zo blijkt, want met drie opeenvolgende zeges tekenden beide teams voor eenzelfde parcours. Een reeks die beiden aan de leiding brengt. Het is in die hoedanigheid dat Belisia de bus opstapt voor de topper op Cappellen. “Vergeet het fabeltje van de gemakkelijke wedstrijden in deze reeks. Die zijn er eenvoudigweg niet. Een wedstrijd op Cappellen is trouwens nooit een geschenkje”, waarschuwt T2 Jan Schoefs zijn spelersgroep.

16:27