Guido Vandenabeele (KSV Oudenaarde) na belangrijke zege in Torhout: “Elf krijgers tegen Dikkelvenne”

Eindelijk winst in een zespuntenwedstrijd! KSV Oudenaarde won met 2-3 bij KM Torhout en schiep voor zichzelf in het klassement een beetje lucht. Op verplaatsing zijn de geelhemden drie maanden ongeslagen.

“Inderdaad, zoals je zegt, voor ons een interessante driepunter”, beaamt sportief verantwoordelijke Guido Vandenabeele. “Ik heb onze cijfers van de voorbije maanden eens bekeken. We wonnen twee keer, we verloren twee maal en we speelden zes keer gelijk. Twee maal verliezen op tien matchen is niet dramatisch, maar we speelden te vaak gelijk. De winst bij Torhout is heel belangrijk. Vooral omdat het een ploeg is die tot zaterdag evenveel punten telde. Eindelijk winst in een zespuntenwedstrijd, dat is een pluspunt. Iets wat we alweer op verplaatsing realiseerden.”

Het duel op De Velodroom kon alle kanten uit. Voor de rust jaste Jérôme Mézine een strafschop over het thuisdoel. Voorsprong via Jarno Jourquin (53’) werd door Ruben Pyck (59’) snel ongedaan gemaakt. Invaller Robin Van Wambeke (77’) tilde KSVO een tweede keer op voorsprong. Via Tibo Andries (84’) kwam de thuisploeg langszij. Net voor het einde van de reguliere speeltijd tekende kapitein Lorenzo Heirwegh de winninggoal aan.

Kapitein geschorst

“Torhout zette in vijf minuten toegevoegde tijd nog alles op alles, maar we hielden de drie punten vast”, aldus Vandenabeele. “Jammer genoeg pakte Heirwegh z’n derde gele kaart waardoor hij zaterdag de thuismatch tegen Dikkelvenne mist. Gilles Van Herreweghe liep een diepe vleeswonde aan de voet op en is hoogst onzeker voor dit derby. Dikkelvenne is met 25 op 27 aan een fantastisch parcours bezig. Heb ik veel respect voor. We gaan de match met elf krijgers heel geconcentreerd moeten aanpakken.”

Op transfervlak is het bij KSV Oudenaarde momenteel windstil. Doelman Simon Van Brussel (Berlare) en Yves Boguhe (Gullegem) zijn tot nog toe de enige nieuwkomers. Enkele jongeren verlaten KSVO. De overeenkomst met Nicolas Mulliez wordt niet verlengd. Jarno Jourquin keert eind dit seizoen terug naar FCV Dender. Nathan Mingiedi verlaat KSVO. “Hij werkt in het Brusselse, heeft daar een appartement en zoekt een club in die regio”, verduidelijkt Vandenabeele. “Wij wachten even af. We zijn bijna rond met ons huiswerk, maar gaan nog wel iets doen.”