Guido Vandenabeele (KSV Oudenaarde): “Ambitie om in de buurt van de eindrondetickets te komen”

Een jaar terug kende Oudenaarde een desastreuze competitiestart. “Wat we dit seizoen absoluut moeten vermijden want een slechte start draag je lang mee”, weet Vandenabeele. “Vorig seizoen hadden we defensief problemen. Denk dat we ons goed versterkt hebben. In de bekermatch tegen Hamme hielden we de nul en speelden we met vier andere verdedigers dan vorig seizoen. Met Vladimir Van De Wiel, Robbe De Waele, Kevin Gallo en Niels Mestdagh. Bovendien zijn deze mannen heel polyvalent. Robbe kan op het middenveld spelen, Niels kan centraal achterin opereren, ook Kevin kan op diverse positie worden ingezet.”

Aan elkaar gewaagd

Door het uitvallen van aanvaller Milan Cambier – kruisbandletsel – is KSVO nog voor de start van het seizoen offensief gehavend. Vandenabeele vermoedt dat tweede nationale A nog wat sterker zal zijn dan vorig seizoen. “Kampioen Petegem is gebleven, Lokeren-Temse steekt haar ambities niet onder stoelen of banken, Olsa Brakel is een ploeg met ambitie en we mogen Eendracht Aalst niet vergeten”, somt de Oudenaardse sportief manager de titelkandidaten op. “En er is altijd een club die verrast. Denk dat het een reeks is waarin de ploegen sterk aan elkaar gewaagd zijn. De beloftenploegen van Zulte Waregem en Cercle Brugge is wat koffiedik kijken: een nieuw element. Ik hoop dat ze het correct spelen. Van die clubs verwacht ik dat wel.”

Break-even gedraaid

En de eigen ambitie? Behalve vorig seizoen was Oudenaarde altijd een ploeg voor de top vijf of dicht bij die top vijf. “We hebben de ambitie om in de buurt van de eindronde te komen”, benadrukt Vandenabeele. “Als we een ticket voor de nacompetitie afdwingen gaan we, wat mij betreft, een licentie voor eerste nationale aanvragen. Elke club moet zijn uiterste best doen om rond te komen. Vorig seizoen waren we gelukkig dat we break-even draaiden. Evident was dat niet. We zijn sponsors kwijt, andere kwamen in de plaats. We nodigen onze geldschieters zaterdag uit naar de eerste match van het seizoen. Om hen even te soigneren.”