Guido Reybrouck Classic voor het eerst over twee dagen: “Slechts vier haakse bochten in tijdrit”

wielrennen juniorenVoor het eerst wordt de Guido Reybrouck Classic een tweedaagse. Deze internationale juniorenwedstrijd opent op zaterdag 18 maart in Damme met een individuele tijdrit over 10,9 km en gaat op zondag 19 maart verder met de traditionele kasseiwedstrijd over 121,4 km.

“Toen hier in de buurt in september 2021 het wereldkampioenschap tijdrijden werd georganiseerd, begon onze voorzitter te dromen van een tijdrit”, vertelde secretaris Philippe Vilein tijdens de voorstelling van de Guido Reybrouck Classic in het stadhuis van Damme. “En als Hubert Van Nieuwkerke iets droomt, wordt dat werkelijkheid. Voor ons was het een dubbele oefening: de tijdrit niet al te technisch maken én de overlast voor de horeca in Damme beperken. Want we sluiten op zondag al een hele namiddag Damme af.”

Langs kanaal

De start van de individuele tijdrit wordt aan de Oude Sluissedijk, ter hoogte van de randparking Damme Oost, georganiseerd. “De eerste twee kilometer zijn breed, dan volgt anderhalve kilometer over smalle wegen”, verduidelijkte Vilein. “Er zijn vier haakse bochten, maar die zitten allemaal in het eerste deel van het traject. Via landelijke wegen rijden we naar het Leopoldskanaal. Langs het water moeten de renners 3,5 km verder. Dat wordt het keizersstuk van de tijdrit. Noordenwind kan het de renners heel lastig maken. Ter hoogte van de Sifon gaan we naar links voor de laatste twee kilometer.”

Blauw en wit

Na deze tijdrit worden een blauwe en witte leiderstrui uitgereikt. De blauwe, gesponsord door de gemeente Damme, is voor de algemene leider. De witte, gesponsord door BSB Sportcafé, gaat naar de beste eerstejaars. Op zondag staat de gebruikelijke rit met heel wat kasseistroken op het programma. Die etappe gaat over twee grote lussen via Vivenkapelle, Male, Sijsele en Damme. In de finale moeten nog vier lokale ronden met de kasseien van de Kerkstraat worden afgehaspeld. “In totaal zeventien kasseistroken: we hebben geen elf steden nodig om uniek te zijn,” lazen we op de presentatieslides.

De zestiende editie van de Guido Reybrouck Classic mag 25 ploegen verwelkomen. “We hebben evenveel ploegen moeten ontgoochelen als er kunnen starten”, besloot Vilein, die met voorzitter Van Nieuwkerke droomt van rechtstreekse uitzending op de regionale zender Focus-WTV in 2024.

