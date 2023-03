Guido Reybrouck Classic: ritzeges voor Sentjens en De Schuyteneer, eindwinst voor Brit Brennan

De tijdrit van zaterdag ging naar Sentjens. Over 10,9 km was hij dertien tellen sneller dan Brennan en de Australiër Oscar Chamberlain. Zondag stond, zoals gebruikelijk, een kasseikoers in en rond Damme op het programma. Bij het aansnijden van de vier afsluitende lokale ronden hadden zeven renners zich licht afgescheiden. Met onder meer Brennan en Chamberlain, maar ook Milan Bral en Lars Vanden Heede.

Tal van aanvallen

“Een mooi groepje”, vond Vanden Heede. “Ik wist dat de ploegmaats van leider Sentjens het peloton op sleeptouw zouden nemen. Onze kopgroep spatte helemaal uit elkaar. Op de kasseistrook was ik nog eens vol gegaan. Zodat we met vier overbleven: Chamberlain, de Franse kampioen Antoine Lhote, Brennan en ik. Steffen De Schuyteneer kon de sprong naar de spits maken. Wat verder kwam ook iemand van Cannibal (de Ier Seth Dunwoody, red.) aansluiten. We bleven doorrijden. Ook al had ik in deze rit al vijftien of twintig keer aangevallen, ik bleef het proberen. In de slotronde raakte ik voorop met Steffen. Sprinten zat er voor mij niet echt meer in. Vooral niet tegen Steffen die vrij fris aan de finale kon beginnen.”