Guido Hens en Olse Merksem blijven na twaalf matchen puntenloos achter: “Ik zie toekomst niet somber in”

“Eigenlijk loopt er weinig verkeerd”, steekt de voorzitter verrassend van wal. “Toch niet op en naast het veld. Het is een enorme blessuregolf die ons in een wurggreep houdt. Ik zit al meer dan vijftig jaar in het handbalwereldje en die grote waslijst aan afwezigen die wij nu moeten verwerken, heb ik in heel die periode nog nooit meegemaakt. De helft van onze basisploeg staat met een zware blessure maandenlang aan de kant. Naast die drie sterkhouders missen we nog iemand met een langdurig letsel. Daarnaast valt er af en toe nog eens iemand uit met een kleine blessure. Dat zijn omstandigheden waar elke ploeg in dit land, op eender welk niveau, in de problemen mee komt.”

Sneeuwbal

Redden in play-downs

Was Merksem de voorbije twaalf speeldagen dan telkens kansloos op het veld? “Neen, want tegen Kortrijk verliezen we twee keer met klein verschil. We spelen de eerste helft vaak goed mee, maar moeten nadien de teugels noodgedwongen lossen, omdat onze bank niet sterk en ruim genoeg is om het niveau van eerste nationale zestig minuten lang vol te houden. We gaan nu door een zware periode, maar ik zie de toekomst niet zwartgallig in. Wanneer de play-downs starten in februari, zullen wij allicht enkele langdurig geblesseerde spelers kunnen recupereren en dan maken wij zeker kans om ons alsnog te redden.”