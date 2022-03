Guido Brepoels ziet na Kelsey Geraedts nu ook Lisa Petry uitvallen bij KRC Genk Ladies: “Jongeren zullen in OHL hun plaats overnemen”

Het was vorig weekend feest in Genk. AD Betty Van Proeyen werd in de bloemen gezet voor meer dan twintig jaar inzet voor het vrouwenvoetbal en Genk Ladies troefde Standard af met ruime 3-0 cijfers. De zware enkelblessure van Lisa Petry dempte enkele dagen later de euforie.

Hart van de aanval valt uit

“Wat een domper voor Lisa”, klinkt Guido Brepoels ontgoocheld. “Ze draaide op volle toeren en wou haar selectie voor het A-team van de Red Flames kracht bijzetten met een prima prestatie in de Play-Off 1. Tegen Standard kreeg ze een tik langs achter tegen de enkel en klonk ook nog eens om. Net als Kelsey Geraedts is ze voor meer dan twee maanden uit. Beide speelsters waren in de vorm van hun leven. Ze vormden samen het hart van onze aanval en dat valt nu weg. Omdat andere speelsters met kaartenlast zitten, krijgen nu jongeren de kans om hun plaats over te nemen. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar ik weet zeker dat ze hun best gaan doen om die kans te grijpen.”

Scheidsrechterrol in titeldebat

Ondanks het verlies van deze twee sterkhouders wil KRC Genk Ladies zich toch nog tonen in deze Play-Offs. Genk speelde met acht wedstrijden zonder nederlaag een schitterende tweede seizoenshelft en ook de start van PO1 was veelbelovend.

“Met de huidige vorm en zonder kwetsuren zag ik ons team mee strijden voor een plaats in de top drie”, zegt Brepoels. “Tegen Standard zijn we tot het uiterste gegaan en leek de citroen uitgeperst. Maar op de training zag ik weer een gretige groep die ook tegen OHL voluit wil gaan. Al zal dat in Leuven moeilijk zijn. Anderzijds zie ik voor Genk wel een scheidsrechterrol weggelegd in het titeldebat. Zowel Anderlecht als OHL moeten nog naar Genk afzakken. We gaan er alleszins alles aan doen om niet te verliezen. In Anderlecht schoven we maar nipt onderuit en in competitieverband wonnen we thuis tegen OHL met 2-1. We zetten dit seizoen serieuze stappen voorwaarts.”

“ Ook volgend jaar willen we op deze ingeslagen weg verder bouwen. De meeste speelsters van de huidige kern hebben hun verbintenis met één of twee jaar verlengd. Daarenboven zijn er gesprekken lopende met nog een aantal serieuze versterkingen. We willen als club niet blijven stilstaan. Onze kern kan best nog wat ruimer. Ons doel voor volgend seizoen? Allereerst willen we ons iets eerder plaatsen voor PO1. Nu was het knokken tot de laatste speeldag. En waarom zouden we niet voor een top drie plaats durven gaan”, klinkt een strijdaardige Guido Brepoels, die ook voor volgend seizoen nog een contract bij de Genkies heeft.