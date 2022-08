Guido Brepoels zet KRC Genk Ladies scherp voor competitiestart: “Als je wil groeien, moet je dit elke week bewijzen”

Dit weekend gaat in het vrouwenvoetbal de Super League van start. KRC Genk Ladies mag de spits afbijten. De Genkies trappen vrijdagavond de competitie op gang in Woluwe. Trainer Guido Brepoels wil minstens even goed doen dan vorig seizoen toen Genk knap vierde werd. “Onze jonge groep is een jaartje rijper en beschikt over meer stabiliteit. Kortom we zijn klaar om wederom stappen voorwaarts te zetten”, zegt de Genkse trainer.

Op Fleur Bienkens na bleef de kern grotendeels behouden. Romy Camps (Zulte-Waregem), Luna Vanzeir en Lauren Meyers (OHL), Chiara Wielockx (KV Mechelen), Annabelle Carroll en Evy Van Giensven (Boxtel) kwamen de spelersgroep versterken. “Ondanks ons jeugdig team hebben we de voorbije jaren steeds progressie kunnen maken. De kloof met de topteams hebben we duidelijk verkleind. Bedoeling is dat we met deze ruimere kern verder doorgroeien. De toekomst zal uitwijzen of we daarin slagen”, aldus Brepoels.

Mikken op vierde plaats

De voorbereiding verliep vlot, net als de aanpassing van de nieuwkomers. “Ik ben tevreden over de voorbereiding. We hebben hard getraind en staan conditioneel sterk. Tevens hebben we verschillende formaties uitgeprobeerd. Door de ruimere kern ligt er meer druk op de speelsters. Iedereen zal top moeten zijn om een basisplaats af te dwingen. In de eerste plaats mikken we op een plaats in de top zes. Dit is goed voor deelname aan PO1. Meer zelfs, we willen minstens even goed doen als verleden seizoen toen we vierde werden. Dit is niet evident. Anderlecht en OHL steken er duidelijk bovenuit en zullen onderling uitmaken wie de titel grijpt. Maar ook teams als Brugge en Standard komen versterkt aan de start.”

De competitiestart niet missen

Op het eerste zicht oogt de competitiestart niet zo moeilijk. Met Woluwe, Gent, Charleroi en Aalst treft KRC Genk Ladies haalbare opdrachten. Op 30 september is kampioen Anderlecht dan weer te gast in de Cegeka Arena. “Het is belangrijk om onze start niet te missen”, gaat Guido Brepoels verder. “We mogen onze tegenstanders dan ook niet onderschatten. Woluwe is helemaal geen hapklare brok. Verleden seizoen wonnen we nipt met 0-1, maar het jaar ervoor schoven we er met de kleinste cijfers onderuit. We moeten alert zijn en zeker niet op achterstand raken. Anderzijds heb ik er een goed oog in. Uit de laatste oefenpartij tegen Anderlecht B bleek dat iedereen goed gefocust is. Ondanks de vele doelpunten bleef men negentig minuten katoen geven. Dit is de juiste instelling. Wil je groeien, moet je er elke week voluit voor gaan. Zo kom je het verst.“

Kwaliteit van de jeugdploegen moet hoger

Het effect van de goede prestatie van de Red Flames op het EK in Engeland zorgde voor een grote instroom bij de jeugd. “Op twee jaar tijd is het aantal jeugdspeelsters in België verdubbeld naar tachtigduizend. Ook Genk ging in dit verhaal mee. Met meer dan 150 jeugdspeelsters zitten we op de juiste koers. Onze trainersstaf werd dan ook uitgebreid op meerdere vlakken. Een goede jeugdwerking legt de lat steeds hoger. De betere speelsters moeten optimale kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Bij KRC Genk Ladies werken we daar hard aan. De jeugd heeft immers de toekomst”, weet Guido Brepoels.