Guido Brepoels (Genk Ladies): “Foutjes moeten achterwege blijven”

Net als de meeste teams in de Super League, moest ook KRC Genk Ladies een zestal speelsters een tiental dagen missen met interlandverplichtingen. Het komt de voorbereiding naar de wedstrijd tegen Zulte Waregem toe alvast niet ten goede. “Het is nu vrijdagmorgen en ik zal tot vanavond moeten wachten om te zien hoe ze die internationale wedstrijden verteerden”, zegt Guido Brepoels. “Voor die internationals wordt het terug omschakelen. De Red Flames hanteren een ander manier van werken dan wij in Genk. De aanpak is anders, maar ook het spelsysteem verschilt met dat van ons.”

Te veel individuele fouten

“De voorbije veertien dagen hebben we met de thuisblijvers hard getraind om fouten in de toekomst te vermijden. Dit was nodig. In sommige wedstrijden zetten we op een foute manier druk op de tegenstander of speelden we te plat en kregen zo gemakkelijk doelpunten te slikken. Ook waren er te veel individuele fouten die cash betaald werden. Wil je tot de absolute top horen, moet dit eruit. Er moet concentratie zijn vanaf de eerste minuut tot het einde van de wedstrijd. En daar moet je als speelster mee om kunnen. Punt uit. Op training lukt dit, maar ook tijdens de wedstrijd moet dit kunnen”, aldus Brepoels.

Het wordt in Zulte Waregem alvast geen gemakkelijke klus. De West-Vlaamse meisjes prijken op een vijfde plek. Ook al speelde Zulte Waregem maar tegen de zogenaamde ‘mindere goden’. “Dat maakt niets uit. Ook tegen de ploegen uit de rechterkolom moet je punten pakken. Zo schoven wij ook tegen Gent onderuit en gooiden zo drie belangrijke punten te grabbel. Tegen Zulte Waregem moeten we dit goed maken. Een driepunter is absoluut nodig. Dat kan enkel als die foutjes achterwege blijven.”

Simon Mignolet en Denis Odoi

Guido Brepoels volgde woensdag ook de CL-wedstrijd van Club Brugge tegen Atletico Madrid. Met Simon Mignolet en Denis Odoi stonden er twee spelers op het veld die Brepoels onder zijn hoede had bij STVV toen ze nog bijzonder jong waren.

“Ik heb genoten van deze wedstrijd en ben anderzijds ook bijzonder fier dat ik zowel Mignolet als Odoi een zetje heb kunnen geven bij de start van hun carrière. Ondanks hun jonge leeftijd heb ik ze alle kansen gegeven. Ik zag meteen dat ze iets in hun mars hadden. Denis Odoi ben ik op 16-jarige leeftijd bij OHL gaan halen. Dat ze nadien een transfer naar het buitenland afdwongen was een gevolg van hun verdere ontplooiing en inzet. En nu bewijzen ze met Club Brugge in de Champions League dat ze tot de wereldtop behoren. Hier doe ik mijn pet voor af. Schitterend wat ze gerealiseerd hebben.”

