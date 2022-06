GTT Open in Tessenderlo: revanche voor Dirkje Swennen en opnieuw sterrenwinst voor Flo Helsen ?

voetbal Jean-Ma­rie Pfaff eert overleden Luksa Poklepovic, zijn voorganger bij SK Beveren: “Hij leerde mij zweven”

Oudere supporters van SK Beveren zullen zich ongetwijfeld Luksa Poklepovic nog herinneren, de sobere Joegoslavische doelman die eind jaren ‘60 gedurende vijf seizoenen op de Freethiel vertoefde. Poklepovic overleed vorige week in zijn thuisland, na een kort ziekbed. Hij werd 77. Een icoon van SK Beveren werd Poklepovic dan wel niet, maar toch mag de charismatische keeper een apart plaatsje opeisen in de geel-blauwe geschiedenis. Hij effende het pad voor de doorbraak onder de lat van Jean-Marie Pfaff. De 64-voudige Rode Duivel reageert emotioneel op het overlijden van zijn voorganger: “Luksa was geen concurrent, hij was een mentor en een vriend.”

21 juni