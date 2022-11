GS Hoboken autoritair leider in tweede nationale, maar geen bekerstunt tegen Herentals

Futsal tweede nationaleIn de competitie lijkt er in tweede nationale geen maat te staan op GS Hoboken. De ploeg is na zes speeldagen nog ongeslagen en telt al drie punten meer dan Jette. Dit weekend nam de ploeg het in de 1/16 finale van de beker van België op tegen Herentals. Ondanks een knappe eerste helft moest men met 1-6 het onderspit delven.

Coach Arben Mamusha kadert het duel tegen Herentals. “Voor ons mocht alles en moest er niets. Als tweedeklasser kregen we een mooie kans om ons te tonen tegen een topklasser. Na een goede eerste helft moesten we uiteindelijk het hoofd buigen. We maakten de overstap van de BZVB naar de KBVB. Waarom? Ik denk dat dit wel duidelijk is. In de andere bond ligt alles ‘op zijn gat’. In het futsal gaat het er veel professioneler aan toe. We waren uitgekeken op de BZVB.”

Ambitie

Ondanks de nieuwe status heeft GS Hoboken de nodige ambities. De ploeg verloor in deze competitie en staat autoritair aan de leiding. Arben Mamusha bevestigt. “Vorige week moesten we een puntendeling toestaan tegen Besiktas Gent. In de andere wedstrijden konden we telkens de drie punten pakken. Tegen Gent hadden we het echt niet makkelijk. Bij de rust keken we tegen een 1-5-achterstand aan. Het toont aan dat deze spelersgroep over een grote mentale weerbaarheid beschikt. Mustapha Aabbassi is op zijn vierenveertigste nog altijd een toonbeeld van inzet en klasse. Hij kan nog altijd een ploeg dragen. Mustapha is echter niet de enige speler die bepalend kan zijn. We steken onze doelstelling dan ook niet onder stoelen of banken. Hoboken heeft echt de intentie om volgend voorjaar te promoveren naar eerste klasse.”

Volledig scherm Arben Mamusha gaat de favorietenrol niet uit de weg. © EVL

Waalse ploegen

Van wie mag GS Hoboken de komende maanden tegenstand verwachten? Besiktas Gent werd al vermeld, maar in de eerste plaats lijkt men toch vooral naar Brussel en Henegouwen te moeten kijken. Arben Mamusha knikt instemmend. “Veel buitenstaanders vinden onze reeks de gemakkelijkste van de twee in tweede nationale. Ik weet niet of dat klopt. Ik kan enkel vaststellen dat onze concurrenten het goed doen in de beker. Natuurlijk zit je in de andere reeks met kleppers als Lier, Visé, Aarschot en Standard. In onze reeks zullen we moeten afrekenen met Jette en Morlanwelz. Ik verwacht trouwens dat de concurrentie de komende weken enkel maar meer gemotiveerd zal raken. Iedereen zal zich willen overtreffen tegen de leider. Met dat gegeven moeten we kunnen leven.”