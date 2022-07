Grote vraagtekens in het mannenvolleybal na de bekendmaking van de loting voor de Belgische beker: “Dit kan alleen maar in België”

De Belgische volleybalbond heeft de resultaten bekend gemaakt van de loting voor de Belgische beker. Jan Van Huffel - de coach van Caruur Gent is volop in vakantie - verslikte zich in zijn koffie op een terras in Zanzibar. Volgens de trainer van de meest recente bekerwinnaars werd de loting waarschijnlijk uitgevoerd door ‘de hand van God’. Steven Vanmedegael - succescoach van landskampioen Knack Roeselare - reageerde minder gematigd en hield geen blad voor zijn mond nadat hij de loting had bestudeerd.

We verduidelijken even de resultaten die voor zo veel beroering zorgen. Er zijn twee blokken gevormd en vanaf de kwartfinales komen de teams uit de EuroMillions League in beeld. Langs de ene kant staan, met uitzondering van Decospan Menen, zowat alle mogelijke kandidaten voor bekerwinst. Die ploegen met Gent, Achel, Leuven, Aalst, Roeselare en Maaseik hebben zich de voorbije maanden bewust versterkt. Net met de bedoeling om prijzen - beker of titel - te pakken. Aan de andere kant - met alle respect - vinden we alleen het pas gepromoveerde Guibertin als ‘zwaargewicht’ plus Borgworm, vorig jaar allerlaatste in de competitie. En Menen, de grensploeg is ongetwijfeld gelukkig omdat zij amper topploegen tegenkomen op hun weg naar een mogelijke finale.

Eigen competitie kapot maken

“Wat is hier de bedoeling van”, vraagt Roeselare-coach Vanmedegael zich af. “Ik spreek hierover met topcoaches in andere landen en die begrijpen er niets van. Dit kan alleen maar in België. In het buitenland worden de beste ploegen in de vier hoeken van de tabel geplaatst. Dan kunnen ze nog uitgeschakeld worden, want in een bekercompetitie zijn er altijd verrassingen. Maar de kans is wel groot dat ze onderweg elkaar niet tegen komen en er een finale gespeeld wordt met kwalitatief hoogstaande clubs. Nu heeft de bond voor een format gekozen die veel vragen oproept en die alle spanning weghaalt. Zij prefereren dit seizoen - de tweede maal op rij, alstublieft - voor een bijzonder vreemd systeem en zo maken ze hun eigen competitie kapot.”

“Bovendien is er niemand van de club uitgenodigd om de loting mee te maken”, is Steven Vanmedegael nu helemaal op dreef. “Dat zorgt voor vraagtekens, want niemand weet waar of hoe deze loting is gebeurd. Deze resultaten zorgen voor een onevenwicht en dat komt echt ongeloofwaardig over. Er is zelfs geen live-stream georganiseerd. Dit is te gek voor woorden. Bovendien worden de kwartfinales gespeeld met een rechtstreekse uitschakeling. Zonder heen- en terugwedstrijd. Dan durf ik zelfs het woord amateurisme gebruiken”, besluit de trainer-coach van Knack Roeselare verbolgen.