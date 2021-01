Grootste zaalvoetbalbond geeft huidig seizoen nog niet op

Algemeen manager Kris Verbert is een van de bezielers van de LZV Cup. Hij geeft nadere uitleg. “Met 802 aangesloten clubs in Vlaanderen en het Brussels gewest zijn we de grootste zaalvoetbalfederatie van het land. We richten ons inderdaad enkel tot diegenen voor wie zaalvoetbal een liefhebberij is. We hebben Vlaanderen opgesplitst in vijfentwintig regio’s. Daarbinnen organiseren we competities. Niemand hoeft meer dan twintig minuten in de wagen te zitten om te spelen.”

Duidelijke keuze

Aan definitief afhaken denkt men bij de LZV Cup volgens Kris Verbert niet. “Als het kan en mag, willen we spelen. Veiligheid staat wel centraal. We eisen niets, maar ik stel vast dat onze clubs vragende partij zijn om op een gezonde manier te sporten. Misschien zal het pas in mei of juni mogelijk zijn om te zaalvoetballen. Als de overheid het toelaat, zullen we dat ook doen. De kalenders zullen herschikt worden. Sinds half oktober waren er geen matchen meer. We hebben de clubs alvast gevraagd om in mei en juni zalen te reserveren. Een volledige kalender afwerken zal niet lukken, plezant sporten wel.”

Geen druk

Uiteraard worden er ook binnen de LZV Cup nieuwe afspraken gemaakt. Kris Verbert verduidelijkt. “Promoveren en degraderen kan, maar is geen prioriteit. We hebben beloofd aan de clubs die net niet promoveren om niet moeilijk te doen. Clubs mogen zelf aangeven of ze in een hogere reeks wensen te spelen. Soepelheid is daarbij een sleutelwoord. Vorige zomer hebben we dat systeem ook gehanteerd. Dat gaf geen problemen. Voor corona hanteerden we uiteraard de stand. Ik heb het gevoel dat er bij andere bonden andere belangen meespelen. Zij denken aan een volledige afgelasting, maar dat doen ze vooral uit financiële en juridische overwegingen. Die zijn bij ons niet van toepassing. Dit is geen waardeoordeel. Beide redeneringen hebben hun plaats.”