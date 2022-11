Grootse Jonas Foerts en Kangoeroes Mechelen houden schietoefeningen: “Niet alle tegenstanders respecteren me”

BASKETBAL BNXT LEAGUEVan de FIBA Europe Cup naar de BNXT League. Het is een kleine stap voor een heetgebakerde Jonas Foerts. Woensdag hakte de strech-forward zijn Europese opponent, Rilski, eigenhandig in nootjes (105-74). Vrijdag speelt Mechelen in Limburg. De competitieleider is van een andere categorie.

Alle respect voor de Bulgaren, maar dit Rilski hoort niet thuis in de FIBA Europe Cup. De neutrale toeschouwer was er aan voor de moeite. Tot een wedstrijd kwam het nooit. Gelukkig was er Jonas Foerts om sporthal De Schalk in vervoering te brengen. De Antwerpenaar kon woensdag niet missen. Samen met Loubry de smaakmakers van dit duel. Van zijn 29 punten scoorde Foerts er zeventwintig vanachter de driepuntboog: 9 op 13 (!). De laatste weken heeft Foerts het vizier op scherp staan. Ook tegen Giants vlogen de shots binnen. “De laatste tegenstanders hebben me niet altijd gerespecteerd. Als ik de ruimte krijg..”, knipoogt Foerts . “In de eerste wedstrijden lukte dat niet altijd. Tegen Oostende werd ik kort gehouden. Maar door de blessure van Davis kwamen er extra speelminuten vrij. Van die gelegenheid heb ik gebruik gemaakt om vertrouwen te kweken. Nu hij er terug bijloopt kunnen we elkaar mooi afwisselen. Ik hoop dat we nu vertrokken zijn”, aldus Foerts.

Running joke

Coach Kristof Michiels zat met gemengde gevoelens na de derde Europese winst. De Manneblussers staan samen met Oredea aan de leiding in groep E. Maar door de nederlaag van Cholet is de opdracht er niet gemakkelijker op geworden. Vooral de zware uitnederlaag bij Oredea blijft hangen. Maar first things first. Het tussentijds rapport in de competitie is een ‘ voldoende’, maar zeker geen cum laude. Nu vrijdag speelt het in Limburg. Coach Michiels en Wen Mukubu kennen De Avelberg als geen ander. “Het is een running joke dat ik al lange tijd verkondig : Limburg gaat dit seizoen kampioen spelen”, zegt Michiels. “Ik zeg dat misschien een beetje om druk te leggen, maar als ze gezond blijven zijn ze de grootste uitdager van Oostende. Na het aantrekken van De Zeeuw en Serron hebben ze een heel uitgebalanceerde ploeg”, aldus de coach.

Jo Van Buggenhout zat woensdag in de kern, maar kwam niet aan spelen toe. In Limburg moet de spelverdeler in staat zijn om weer minuten te pakken.