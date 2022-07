Grondig vernieuwd Tectum Achel start de trainingen op 8 augustus

Volleybal EML LigaOok in Achel maakt de voorjaarsslaap in sporthal De Koekoek stilaan plaats voor de start van het nieuwe seizoen. Voor Tectum Achel, vorig seizoen zesde, wordt het een start met heel wat nieuwe namen en een nieuwe sportieve staf. Bovendien kregen ze bij de club de tijding dat het vernieuwde stadsbestuur meer dan ooit en versneld werk wil maken van de topsporthal. Achel start het seizoen op 15 oktober op het veld van Leuven.

Het seizoen 2022-2023 wordt voor Achel allerminst een doorstart. Na de vijfde plaats en een Europees ticket in 2021, deed de ploeg het de voorbije competitie minder goed. Zesde, geen tweede Europese campagne op rij en het vertrek van een halve ploeg en de trainersstaf. Tectum staat voor een nieuw hoofdstuk in het bestaan van de club of zoals de ambitieuze voorzitter Joos Gysen het formuleert: “Le nouveau Tectum est arrivé.” Of de wijn inderdaad goed smaakt of nog even moet rijpen, zal later blijken, maar het wordt sowieso een interessante jaargang voor de Noord-Limburgers.

Wordt het de laatste campagne in de oude Koekoek? De kans lijkt klein, ook al wilde het intussen aan de kant geschoven stadsbestuur de nieuwe hal in augustus 2023 openen. De nieuwe beleidsploeg kondigde aan de plannen versneld te willen uitvoeren, maar ook dan lijkt een jaar te weinig om een nieuwe hal te bouwen. Hoe dan ook, et ziet er naar uit dat Achel op termijn een sportarena krijgt op maat van een ereklasser. Daarmee krijgt Achel tijd om aan een nieuwe ploeg te bouwen.

Acht nieuwkomers

Met vijf blijvers en acht nieuwkomers krijgt de nieuwe coach Jan Vanvenckenray alvast een interessante, maar uitdagende opdracht. Geen makkelijke ook want in tegenstelling tot Ward Van Dijck, TimSmit en Dion Verweij kregen Sam Gortzak en Michiel Fransen vorig seizoen niet zoveel speelkansen. “We verwelkomen acht nieuwelingen. Hoewel, het zijn er eigenlijk zeven en een halve want Australiër Max Staples keert terug na een jaartje de ballen bij het Duitse Frankfurt tegen het canvas te hebben gepompt”, zegt Gysen.

De nieuwe coach Jan Vanvenckenray, Maaseikenaar, maar als coach onder meer aan de slag in Leuven, Zoersel en Booischot, brengt van deze laatste club Marijn Claes, Ruben Duwaerts en Arnor van Leemputte mee naar Achel. “Het middencompartiment wordt versterkt met de Nederlander Koen Van den Borden en het 18-jarige Limburgse toptalent Milan Dalli Cardillo, die bij Stal Koersel zijn opleiding kreeg. De receptie-hoek positie wordt aangevuld met Lets internationaal Janis Medenis. En als laatste in de rij van nieuwkomers maakt Deens internationaal Ulrik Dahl, overkomend van het Italiaanse Portomaggiore, zijn opwachting in Achel als hoofdaanvaller.”

Gestage groei

Ondanks de vele nieuwkomers, is Achel-voorzitter er gerust is. “Ik heb het volste vertrouwen in T1 Jan Vanvenckenray. Hij kan van deze bende een team vormen dat het publiek op haar hand gaat krijgen. We kiezen voor een mix van ervaring met onze blijvers, van jeugdig enthousiasme en van internationale kwaliteit. Het vertrek van verschillende iconen zal in het begin wat wennen zijn. Hoge ogen gooien bij het begin van de competitie zou mooi zijn, maar is geen must. Het zal kwestie zijn van een team te vormen dat gestaag gaat groeien. Bij mijn weten was Rome ook niet op 1 dag gebouwd.”