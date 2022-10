Gretig Wolvertem Merchtem stuurt Hamme met zware cijfers huiswaarts. Doelman Stefan Deloose: “Collectief één van onze beste prestaties”

“We wisten dat we iets moesten tonen na ons parcours van de laatste weken”, opent de doelman. “Dat was geen positief parcours met niet enkel die 6-0 van vorig weekend, maar ook de nederlaag de week voordien tegen Wervik, toen de rode lantaarn. Het besef was er voor de match dat het tegen Hamme een heel stuk beter moest. En dat er inzet en mentaliteit moest zijn, want alleen zo kan je matchen winnen in deze reeks.”

Rode kaart

“Dat hebben we eigenlijk een hele match lang getoond. Het klopt inderdaad dat het voor ons een meevaller was dat Hamme al vrij snel met tien viel, maar zelfs met elf tegen elf denk ik dat wij deze match zouden gewonnen hebben. We waren zo gebrand om iets te tonen en gelukkig krijg je in voetbal iedere week opnieuw een kans. Die kans hebben we dan ook met beide handen gegrepen.”

“Toch beseffen we ook wel dat één zwaluw de lente nog niet maakt”, predikt Deloose ook enig realisme. “Tot dusver presteerden we nog te wisselvallig, was het met enkele hoogtes en zeker ook met enkele laagtes. Het zal dus zaak zijn om er een constante in te krijgen en dan zijn we nog tot veel in staat.”

Pluim voor de ganse ploeg

Opvallend was dat de fusieclub de voorbije weken amper tot scoren kwam en nu vielen de doelpunten dus als rijpe appelen. Mét bovendien vijf verschillende doelpuntenmakers: “Een pluim voor de ganse ploeg”, pikt Deloose in. “Ik kan niet één speler noemen die erboven uitstak , maar er was ook geen enkele speler die door de mand viel. Collectief was dit dus één van de beste prestaties van het jaar en daar moeten we nu dus op zien voort te bouwen. Te beginnen volgende week tegen Aalter, de laatste in de stand. Zoals geweten hebben we tegen ploegen onderin al te vaak punten gelaten en daar moeten we nu maar eens komaf mee maken.”

Wolvertem Merchtem: Deloose, Christiaens, Willems (76’ Karaçay), Daels, Baudewyns, Vandevoorde, Heyvaert (70’ Mokam Noumen), Quansah, Eliko Eyenga (53’ Erbas), Perrault, Hofman.

Hamme: Van Haver, Smet (46’ Ertürk), Goossens, Warre Ponnet, Penneman, Van Osselaer, De Witte, Lokando, Boulahmoum (46’ Benkaddouri), Claeys, Beau Ponnet (46’ Mbow).

Doelpunten: 21’ Heyvaert (1-0, pen.), 36’ Daels (2-0), 38’ Willems (3-0), 40’ Perrault (4-0), 56’ Baudewyns (5-0), 80’ Benkaddouri (5-1).

Geel: Goossens, Eliko Eyenga.

Rood: 23’ De Witte (2x geel)

