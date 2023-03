Grello ruilt nationale ploeg voor RSCA: “Van Georgië naar Châtelet is maar een kleine stap”

Futsal eerste nationale/Rode DuivelsMidweek was Grello nog aan de slag met de Rode Duivels in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Georgië. De interland ging door in zijn eigen thuishaven Roosdaal. Het werd een 4-7 nederlaag. Lang treuren zit er voor Grello niet in, want vrijdagavond moet hij met RSCA in dezelfde sporthal opnieuw aan de bak. Châtelet komt over de vloer.

Grello speelde tegen Georgië een verdienstelijke wedstrijd, maar de genaturaliseerde Braziliaan kon het tij evenmin doen keren. Hij legt de pijnpunten snel bloot. “Ik trap open deuren in, wanneer ik stel dat het verdedigend niet goed zat. We incasseerden zeven doelpunten, het waren allemaal doelpunt die vermijdbaar waren. We hebben het onszelf moeilijk gemaakt door individuele fouten. Het was de bedoeling om hoog druk te zetten, maar we werden enkele keren koud gepakt door de Georgiërs. Op dit niveau werd dit onmiddellijk afgestraft. Aanvallend zat het wel goed. Vooral in de eerste helft kregen we echt veel kansen. Op dat vlak bewezen we dat we de tegenstander aankonden. Ik wil ook onderstrepen dat Georgië geen klein futsalland is. Ze konden zich eerder al kwalificeren voor grote tornooien.”

Publiek

Hoe speciaal was het om in de vertrouwde sporthal van RSCA een interland met de Rode Duivels te spelen? Grello lacht. “Het was toch even wennen. Alles in de zaal is noimaal paars, maar plots speelde ik wel met een rode trui. Als we met RSCA in de Belleheide spelen, krijg je automatisch applaus. Nu moet je dat delen, want er zitten ook fans van andere Belgische ploegen in de zaal. Toch was de sfeer in de hal prima. Het was uiteraard ook bijzonder om tegen ploegmaat Roninho te spelen. Ik wil hem dan ook feliciteren met de kwalificatie van Georgië.”

Châtelet

Vrijdag ontvangt Grello met RSCA Châtelet. “Van Georgië naar Châtelet is maar een kleine stap. We zullen de Henegouwers niet onderschatten. Uiteindelijk staan ze mooi op de vierde plaats. Het wordt ook een tweede treffen met Omar Rahou in drie dagen tijd. Deze keer zal hij echter in de andere kleedkamer zitten. Omar speelde sterk tegen Georgië, mar we weten hoe we hem kunnen afstoppen.”