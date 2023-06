Grello (RSCA) wint vijfde keer Gouden Schoen: “Enkel een titel is een nog mooiere bekroning”

voetbal jupiler pro league Hugo Siquet (Cercle Brugge) kijkt uit naar het EK met U23: “Ontvangst op Sclessin heeft me deugd gedaan”

Scoren zat er niet in voor Hugo Siquet, maar van de overwinning die hij met Cercle Brugge behaalde in ‘zijn’ Sclessin kon de Ardennees best wel genieten. Of de huurling van SC Freiburg ook volgend seizoen de groen-zwarte kleuren blijft verdedigen, is nog niet geheel duidelijk. “Misschien gaat het een rol spelen of ik me op het komende EK U23 in Georgië kan tonen”, bedenkt de rechter wingback.