Grello (Halle-Gooik) verovert vierde Gouden Schoen in vijf jaar: “Blij met de erkenning van de futsalwereld”

Futsal eerste nationaleHet is een unicum. Voor de vierde keer in vijf jaar tijd werd Grello eindwinnaar van de Gouden Schoen. Net als in het veldvoetbal bekroont deze prestigieuze prijs de beste zaalvoetballer van het voorbije seizoen. Clubverantwoordelijken, pers en bondsinstanties hebben stemrecht, zodat de trofee breed gedragen wordt.

Nooit eerder won een speler in het futsal de Gouden Schoen vier keer. Grello realiseerde dit huzarenstuk in amper vijf jaar tijd. Enkel vorig seizoen ging de trofee in coronatijden naar Omar Rahou. Nu stond de Braziliaanse Belg opnieuw op het allerhoogste podium. Over zijn uitverkiezing was nauwelijks discussie. Omar Rahou en Ahmed Sababti – de nummers twee en drie in de eindafrekening – waren de eersten om de kapitein van Halle-Gooik te feliciteren.

Grello genoot van zijn uitverkiezing. “Ik ben blij met deze erkenning van de futsalwereld. Het is de hoogste persoonlijke onderscheiding die een speler kan behalen. Het geeft een fijn gevoel dat men ook bij de andere clubs mijn prestaties naar waarde kan schatten.”

Bescheidenheid

Ondanks de vele lofbetuigingen blijft Grello er zeer bescheiden bij. “Er zijn veel goede spelers in de Belgische competitie. Spelers als Rahou en Sababti zijn een meerwaarde bij hun club. De eerste is een pure technieker, de tweede een grote organisator. Wellicht heb ik van beiden iets. Ik had niet meteen verwacht dat ik opnieuw laureaat zou zijn. Het toont aan dat ik mijn best heb gedaan. Toch vind ik het veel belangrijker dat Halle-Gooik de dubbel veroverde zonder één enkele nederlaag. Ook dat was uniek in ons land. In de eerste finalematch haalden we het op basis van ons talent, in de tweede match op basis van onze ervaring.”

Vakantie

Intussen verblijft Grello in zijn geboorteland Brazilië. “Mijn vrouw en dochter vertrokken al op 1 mei op familiebezoek naar Brazilië. Vijf weken lang was ik dus alleen thuis. Daags na de titelviering ben ik hen achternagegaan. Eind juli keer ik terug naar België. De Bres hebben we vaarwel gezegd, maar ik kijk nu al enorm uit naar het nieuwe verhaal van RSCA Futsal. Ook dat willen we met gulden letters schrijven.”

Lees ook: meer futsal