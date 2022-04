Grello (Halle-Gooik) met Rode Duivels tegen wereldkampioen Portugal: “Afscheid van Ricardinho is een eer”

Futsal Rode DuivelsDonderdag en zaterdag spelen de Rode Duivels twee keer tegen Portugal. Het gaat om vriendschappelijke duels, maar wel met veel aanzien. Portugal is immers de regerende Europese kampioen en wereldkampioen! Het eerste duel (donderdag om 21.30 uur in Gondomar) is tevens de afscheidswedstrijd van topspeler Ricardinho.

Vorig jaar raakte de naturalisatie van Grello rond. De ex-Braziliaan maakt ook bij de Rode Duivels Futsal het mooie weer. “Uiteraard kijk ik uit naar de twee duels tegen Portugal. Onze komende tegenstander is op alle gebied wereldtop. Het is bovendien een eer om bij het afscheid van Ricardinho te mogen zijn. Het moet een geweldig feest worden donderdag. De sterke punten van Portugal? In één woord: power. Ze hebben alles in huis wat het moderne futsal verwacht. We zullen niet met de meest ervaren ploeg aantreden. Mannen als El Fakiri of Idrissi zijn er niet bij. Het is een goed moment om de jonge spelers wat meer aan het werk te zien. De nationale ploeg is opnieuw aan het groeien. De matchen tegen Portugal passen perfect in dat groeiproces.”

Nog doelen

Grello stelt dat het aantreden van drie spelers van Halle-Gooik (Dillien en Meyers behoren eveneens tot de selectie) afstraalt op de club. Volgens de internationaal is er echter meer. “Niet alleen de nationale ploeg zit in de lift. Ook Halle-Gooik blijft groeien. Corona zorgde voor een oponthoud, maar dit seizoen haalden we wel opnieuw de Elite Round in de Champions League. De fusie met RSC Anderlecht moet voor een nieuwe impuls zorgen om de kloof met de Europese top verder te verkleinen. Iedereen spreekt over de samenwerking tussen Halle-Gooik en Anderlecht. Het is duidelijk een item dat leeft in de sportwereld.”

Slot van de competitie

Als geen ander beseft Grello dat de weg naar het succes via de eigen nationale competitie loopt. “We hebben dit seizoen nog niet verloren in de reguliere competitie. Die status zouden we graag volgende week handhaven in Moeskroen. De 4-2-overwinning tegen Antwerpen heeft aangetoond dat we klaar zijn voor de play-offs. Het was een duel tussen twee topploegen. In het verleden zorgde de topper steeds voor spanning. Dat was dit weekend niet anders. De Antwerpenaren kwamen duidelijk om te winnen en dat siert hen. Voor de rust hadden we het best lastig, de bal rolde niet. Na de pauze konden we wel orde op zaken stellen.”

