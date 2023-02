Grello gaat de geschiedenisboeken in bij RSCA Futsal: topscorer aller tijden na twee goals tegen Herentals

Zeven jaar geleden belandde Grello bij Halle-Gooik. De ploeg werkt sinds dit seizoen onder de naam RSCA Futsal. In die zeven jaar groeide Grello uit tot een absolute sterkhouder. Hij liet zich opmerken door zijn spelinzicht. Een specifieke topschutter werd hij niet meteen, maar de teller dikte wel aardig aan. Tegen Real Herentals trof de kapitein twee keer raak. Daarmee bracht hij zijn totaal aantal doelpunten voor Halle-Gooik/RSCA op 173. Daarmee overtreft hij ex-recordhouder Valentin Dujacquier, die één keer minder raak trof.

Die 173 doelpunten in officiële wedstrijden zijn als volgt verdeeld: 138 doelpunten in de competitie of de play-offs, 14 doelpunten in de Champions League, 18 doelpunten in de beker van België en 10 doelpunten in andere bekers (Benecup, Supercup, Overseas Supercup). Gemiddeld scoorde Grello bijna één keer per wedstrijd waarin hij aantrad. Het zijn indrukwekkende cijfers voor ons land.

Grello

Verbaasd

Geconfronteerd met de cijfers is Grello zelf verbaasd. “Ik weet wel dat ik regelmatig mijn doelpunt meepak en dat ik al een aantal jaren in de Belgische competitie actief ben, maar ik ben toch veeleer de man van de assists. Uiteraard is het fijn om de horen dat je werk rendeert. Belangrijker dan de statistieken zijn uiteraard de prijzen die daaruit voortvloeien. Ook op dat vlak mag ik vanzelfsprekend bij Halle-Gooik en Anderlecht niet klagen. Het is een eer om recordhouder te mogen zijn bij paars-wit.”

Het debuut

Zeven jaar geleden was Grello nog een relatief onbekende naam in onze futsalcontreien. De speler gaat terug in de tijd. “Ik kwam in een ploeg terecht met Xuxa en Leitao. Twee maanden later kwam daar ook nog eens Bissoni bij. Stuk voor stuk zijn dan toch namen die iets betekend hebben voor de club. Het waren ‘prijzenpakkers’. Ook Canaris was nieuw, maar die is niet lang gebleven. Het was nog de tijd dat we twee keer per week ’s avonds moesten trainen van halftien tot halftwaalf ’s avonds. (lacht) Op woensdag weken we voor de trainingen zelfs uit naar Gooik.”

“Toch zag je dat de ploeg professioneel aan het werk was. Elk jaar werden er stappen voorwaarts gezet. Uiteraard was er al eens een tegenslag. De verloren bekerfinale tegen Hasselt zal ik niet snel vergeten. Dahbi en Gonzalo vloerden ons. Later werden het ploegmakkers. Die match werd trouwens in het Gentse Tolhuis gespeeld. Ik hoop dat dit geen slecht voorteken is voor de komende bekerfinale tegen Herentals (op 8 maart opnieuw in het Tolhuis, red.). Gelukkig waren er veel meer memorabele momenten. Ik hoop dat het meest memorabele trouwens nog komt in mei, wanneer we geschiedenis kunnen schrijven in de Final Four van de Champions League.”

Grello maakte de verhuis van Halle naar het nieuwe complex in Roosdaal mee.

Vlotte aanpassing

In geen tijd wist Grello zich aan te passen aan zijn Vlaamse omgeving. “Ik had het geluk dat ik vlot Engels praat. Er zijn nu enkele jongens in de ploeg die het op dat vlak wat moeilijker hebben. Gelukkig worden ze binnen het team goed opgevangen door spelers die hun taal spreken (Portugees, red.). Ik had tien jaar in Spanje gespeeld. Dan is het uiteraard wennen in een land zonder zonneschijn. (lacht) Het sociale leven is hier ook helemaal anders. In Vlaanderen speelt zich dat toch voornamelijk in het weekend af. In de week is er het werk of de school. In Spanje kon ik iedere dag padel spelen en met anderen een babbeltje slaan. Toch heb ik leren ontdekken dat het leven in jullie land prima is.”

Als kapitein ontfermt Grello zich mee over de nieuwkomers.

Toekomst?

Enkele jaren geleden liet Grello uitschijnen dat hij na zijn carrière zou terugkeren naar Spanje of Brazilië. “De situatie is nu helemaal anders geworden. Ik sluit niets uit, maar intussen is onze dochter Isabella hier geboren. Ze heeft de Belgische nationaliteit en gaat hier naar de opvang. Ze spreekt al goed Nederlands. Ik geef toe dat ik mijn familie soms mis. Brazilië is nu eenmaal niet bij de deur. De familie van mijn vrouw woont in Mallorca. Dat is een pak eenvoudiger. Ik hoop hen trouwens te zien wanneer we met RSCA de Final Four van de Champions League spelen in Palma de Mallorca. Intussen zijn we het leven hier gewoon. Mijn vrouw woont graag in België. De kans is reëel dat we hier blijven. Ik heb nog een doorlopend contract (één jaar, red.). Wat er nadien gebeurt, zien we wel. Langer spelen, trainer worden, iets anders? Het is nog ver weg.”

Grello verwierf intussen ook de Belgische nationaliteit en moet deze week met de Rode Duivels stevig aan de bak.

Rode Duivels

Intussen heeft Grello al ruim een jaar de Belgische nationaliteit verworven. Met de nationale ploeg staat hij voor een belangrijke week. “Deze week trainen we samen in Roosdaal. Donderdag reizen we af naar Oostenrijk, waar we zaterdag een interland afwerken met het oog op kwalificatie voor het WK. Op zondag keren we huiswaarts. Maandag trainen we opnieuw in Roosdaal en dinsdag is er de clash met Georgië. Als we die wedstrijd met minstens twee doelpunten verschil winnen, kwalificeren we ons voor de tweede ronde. Indien er verloren wordt, kunnen we als betere nummer twee toch nog doorgaan. Dan volgen er wel bijkomende kwalificatiematchen. Tegen Georgië wordt er dus best vlot gewonnen.”

Topscorers Halle-Gooik/RSCA

Aller tijden: 1. Grello 173, 2. Valentin Dujacquier 172, 3. Omar Rahou 150, 4. Leo Carello 142, 5. Diogo 119.

Competitie en play-offs: 1. Valentin Dujacquier 134, 2. Grello 133, 3. Omar Rahou 123.

Beker van België: Valentin Dujacquier 20, Grello 18, Omar Rahou 13.

Champions League: 1. Diogo 16, 2. Grello 14, 3. Dragan Tomic 12.

Andere bekers: 1. Grello 10, 2. Valentin Dujacquier 8, 3. Leo Carello 5, 3. Alessandro Patias 5.



