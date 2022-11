Gregory Werbrouck (SV De Ruiter): “Uitkijken naar die cruciale decembermaand”

voetbal vierde provinciale CSV De Ruiter liet ook het voorbije weekend geen steek vallen in de thuismatch tegen RC Harelbeke B en blijft op kop van het klassement in vierde provinciale C. Na dertien opdrachten telt SV De Ruiter drie punten voorsprong op FC Doomkerke en zeven op Hulste Sportief.

Coach Gregory Werbrouck is uiteraard in zijn nopjes met de huidige gang van zaken. “We verloren slechts één wedstrijd, op de achtste speeldag thuis tegen VK Avelgem B”, opent de Roeselarenaar het gesprek. “Alle overige matchen sloten we met een driepunter af zodat we inderdaad kunnen stellen dat we goed bezig zijn. Ons objectief is nu om die goede resultaten zo lang mogelijk vol te houden, want het tij kan snel keren. Vandaar dat we niet echt bezig zijn met dat klassement, maar in eerste instantie enkel naar onze eigen prestaties kijken. En met een 36 op 39 hoor je uiteraard niemand mopperen.”

Muur slopen

“De tegenstanders weten ondertussen ook dat we een sterk geheel vormen en met recht en reden op die eerste plaats staan. Elke tegenstander probeert ons punten af te snoepen en quasi alle opponenten spelen super verdedigend tegen ons. Wekelijks staan we voor een niet te onderschatten taak om die muur te slopen. Ook vorig weekend was het hetzelfde liedje: Harelbeke B was een soliede tegenstander en hield alles achterin goed op slot. Het was geduld uitoefenen tot we dat gaatje vonden. We wonnen wel met 2-0, maar wekelijks moeten we bij de les zijn om niet op een gasbek te lopen.”

Cruciale decembermaand

“We hebben in de stand een mooie voorsprong bij elkaar gespeeld, maar uiteraard is de buit nog verre van binnen. Het is uitkijken naar die cruciale decembermaand met matchen tegen de andere toppers uit onze reeks: Hulste Sportief, FC Doomkerke en SV Anzegem B. Na dit drieluik zullen we al een stuk wijzer zijn. Halen we een goed decemberrapport, dan kunnen we inderdaad onze ambities wat bijstellen. Met dergelijke puike resultaten tot dusver is het logisch dat we hoog mogen en moeten mikken. Benieuwd hoe de stand er eind december zal uitzien, maar ik heb er alvast alle vertrouwen in.”

