Gregory Werbrouck (SV De Ruiter): “Aan een uitstekende reeks bezig”

Hoogconjunctuur dus op SV De Ruiter, waar de38-jarige Gregory Werbrouck nu al anderhalf seizoen de trainerstouwtjes in handen heeft. “We hadden zondag een telraam nodig”, lacht Gregory Werbrouck, zaakvoerder van de Roeselaarse groenten- en fruitzaak Cerise en met een voetbalverleden bij ondermeer Passendale en Club Roeselare. “Dubbele cijfers, dat maak je in het hedendaags voetbal niet zo vaak meer mee. Onze bordjesman had zondag alvast heel wat werk en aan ons scorebord was er zelfs een haakje tekort. Daar lagen we uiteraard niet wakker was want het was dubbel en dik genieten van deze monsterzege. Chapeau trouwens voor mijn spelersgroep. Aan de rust stond er reeds een 5-0-tussenstand op het bord en na de hervatting bleven mijn jongens heel gedreven bezig. Ze wilden er absoluut een doelpuntenkermis van maken en het scoren van tien goals leek voor hen een ideale uitdaging. Ze bleven er voor gaan en ik was ook heel tevreden toen we die tiende tegen de netten duwden.”

30 op 30 is wel een waardemeter

“Die 10-0-zege tegen de hekkensluiter is uiteraard geen waardemeter maar we zijn wel aan een uitstekende reeks bezig. We wonnen immers onze laatste tien matchen en die 30 op 30 is uiteraard wel een stevige waardemeter. We hebben nu een ruime bonus van elf punten op onze eerste achtervolger maar de buit is zeker nog niet binnen. Ik probeer mijn spelersgroep wekelijks op scherp te houden en de focus ligt enkel en alleen op de eerstvolgende match. Uiteraard zitten we nu in een heel comfortabele positie en elke nieuwe driepunter brengt ons een stap dichter bij ons doel: de titel en de promotie naar derde provinciale. Na achttien speeldagen verloren we slechts één keer en tellen we 51 op 54 punten. Een uitzonderlijk tussenrapport maar de komende weken moeten we geconcentreerd en gemotiveerd voor die kers op de taart blijven gaan.”