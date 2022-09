Gregory Werbrouck en SV De Ruiter willen zo snel mogelijk verloren plaats in derde weer innemen: “Een uitmuntende competitiestart”

voetbal vierde provinciale CDe voorbije jaren ging het op sportief vlak bergaf met SV De Ruiter, want de Roeselaarse ploeg zakte in een snel tempo naar vierde provinciale. In de C-reeks nam de ploeg van coach Gregory Werbrouck alvast een prima start. Na vier speeldagen deelt SV De Ruiter samen met SV Anzegem B met het maximum van de punten de leidersplaats.

De 38-jarige in Oostniewkerke wonende Gregory Werbrouck, die in Roeselare de groenten- en fruitzaak ‘Cérise’ runt, nam rond Nieuwjaar de ploeg in handen. “Toen stonden we al laatste met een quasi onmogelijk te overbruggen achterstand”, opent Gregory Werbrouck het gesprek. “We probeerden er nog het beste van te maken, maar werkten vooral naar dit seizoen toe. We speelden nog een goede terugronde, maar konden de degradatie niet meer ontwijken. Het schip was immers al gezonken toen ik de teugels overnam.”

75-jarig bestaan

“Het was inderdaad al een tijdje geleden dat SV De Ruiter op het laagste provinciale niveau actief was. Het is dus eventjes wennen en dit vooral in het jaar dat de club haar 75-jarig bestaan viert. Het bestuur deed dan ook de nodige inspanningen om ondanks de buiteling naar vierde provinciale het grootste gedeelte van de kern samen te houden en wat versterking erbij te halen. Vooral naar ervaring toe schoten we vorig seizoen wat te kort en dat hiaat werd nu ingevuld. In elke linie kregen we er een ervaren speler bij en dat was wel noodzakelijk. De doelstelling van de club is uiteraard zo snel mogelijk die verloren plaats in derde provinciale weer in te nemen. In vierde provinciale is dat geen evidentie.”

Twaalf op twaalf

“We hebben onze start alvast niet gemist, want we speelden achtereenvolgens SV Pittem B, FC Marke B, Dentergem en WS Bellegem in het verlies. Met het maximum van de punten staan we nu samen met SV Anzegem B op kop van het klassement en graag willen we zo lang mogelijk standhouden in die top van het klassement. Promotie naar derde provinciale is het objectief. Om dit te realiseren, zullen we wekelijks bij de pinken moeten zijn. Zaterdagavond trekken we naar Jong Vijve, een niet te onderschatten tegenstander, en proberen we met een nieuwe driepunter huiswaarts te keren.”

