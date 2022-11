Gregory Hermans (SK Roeselare-Daisel): “Punten pakken wordt vanaf nu toch stilaan de boodschap”

Ook de 28-jarige in Rumbeke wonende Gregory Hermans is zich bewust dat puntengwin stilaan een vereiste wordt om niet in de gevarenzone terecht te komen. Hermans moet zich als nieuwkomer voorlopig tevreden stellen met meestal invalbeurten. “Beroepshalve ben ik vertegenwoordiger bij Technifibre voor tennis, padel en squah”, opent de spits het gesprek. “Ik ben voor geheel België en Luxemburg verantwoordelijk zodat ik toch een heel drukke en intensieve dagtaak heb. Een heel leuke en gevarieerde job vermits ik zelf ook tennis en padel speel.”

Speelkansen afdwingen

De aanvaller kan alvast al heel wat ex-clubs op zijn visitekaartje schrijven. “Ik begon bij Kuurne maar vrij vroeg trok ik naar KV Kortrijk. Daarna volgden SV Roeselare, FC Gullegem, SK Oostnieuwkerke, Wevelgem, Deerlijk, Heestert en nu dus mijn eerste seizoen bij SK Roeselare-Daisel. Door mijn werk had ik het bijzonder druk tijdens de voorbereiding van het seizoen waardoor ik soms wel eens een training noodgedwongen moest overslaan. De laatste weken loopt het voor mij wat beter zodat ik nu toch geleidelijk aan op mijn normale niveau geraak. Ik voel ook dat ik dichter en dichter bij een basisplaats kom te staan maar uiteraard is het aan mij om me te bewijzen en die speelkansen zelf af te dwingen.”

Punten pakken een must

“De ploeg promoveerde naar derde nationale en ondervindt nu ook dat een reeks hoger spelen niet zo evident is. In onze reeks leunen de teams heel dicht bij elkaar aan en kan iedereen van iedereen winnen. Wij doen het voorlopig niet zo denderend en moeten toch dringend ook eens naar dat bord kijken. Paniek is er niet want op het einde van de rit moeten we onze gram halen. We beschikken over een vrij jonge kern maar de mentaliteit zit zeker goed. Punten pakken wordt vanaf nu toch stilaan de boodschap en zaterdagavond thuis tegen HO Kalken doen we er best aan om nog eens een driepunter aan ons conto toe te voegen.”